İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 9 isim - Son Dakika
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İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 9 isim

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İşte Sergen Yalçın\'ın kalemini kırdığı 9 isim
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İşte Sergen Yalçın\'ın kalemini kırdığı 9 isim
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Ay-yıldızlı ekibin son kadrosunda bulunan 10 futbolcu, yeni açıklanan listeye dahil edilmedi. Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışında kalması dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk aday kadro belli oldu. UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte deneyimli teknik adamın tercihleri dikkat çekti. Bir önceki milli takım kadrosunda bulunan 10 futbolcu, kasım ayındaki karşılaşmalar için açıklanan yeni listede kendisine yer bulamadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE İRFAN CAN KAHVECİ KADRODA YOK

Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda en dikkat çeken ayrıntılardan biri, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin listeye alınmaması oldu. Son milli takım kadrosunda bulunan iki futbolcuya Belçika ve Fransa karşılaşmaları için davet gönderilmedi.

Kaleci Altay Bayındır da yeni kadroda yer almayan isimler arasında bulunurken, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Mert Müldür de Sergen Yalçın'ın tercihlerinde kendisine yer bulamadı.

İŞTE MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMAYAN 10 FUTBOLCU

Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda, bir önceki milli takım listesinde bulunmasına rağmen bu kez yer almayan 10 futbolcu şöyle:

  • Altay Bayındır
  • Okan Kocuk
  • Adil Demirbağ (sakat)
  • Samet Akaydin
  • Bartuğ Elmaz
  • Demir Ege Tıknaz
  • Melih Kabasakal
  • İrfan Can Kahveci
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Mert Müldür

Yeni aday kadroda kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinden isimlerin değişmesi dikkat çekerken, Adil Demirbağ'ın sakatlığı nedeniyle listede bulunmadığı belirtildi.

İLK RAKİP BELÇİKA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kasım ayı karşılaşmalarına Belçika mücadelesiyle başlayacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek.

ARDINDAN FRANSA DEPLASMANI

Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım, açıklanan yeni aday kadrosuyla iki kritik mücadeleye hazırlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

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Okurların en beğendiği yorum

“DOĞRU TERCİH YAPMIŞ HAYIRLI OLSUN GENÇ YETENEK LAZIM”

Tüm yorumlar (11)
A Milli Futbol Takımıİrfan Can KahveciKerem AktürkoğluAltay BayındırSergen YalçınBelçikaFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (11)

  • camoka camoka:
    İrfan Can Kahveci'yi neden çağırmadı? Adam son zamanlarda Fenerbahçe'de harika oynuyor 3 5
    zzdqb7yng6 zzdqb7yng6:
    harikayi pis takiminizda yartsin milli takima yaramaz ! 0 0
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    Sergen ile bu iş olmaz disiplinsiz adanın teki 1 5 Yanıtla
    tongerilhan tongerilhan:
    Önce bir bakıp görelim.Sonra değerlendirelim.Bence insanlara fırsat vermek gerekir. 0 0
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    DOĞRU TERCİH YAPMIŞ HAYIRLI OLSUN GENÇ YETENEK LAZIM 6 0 Yanıtla
    Emrah Acar Emrah Acar:
    Hakan genç yetenek mi oluyor. 0 1
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Hakan Çalhanoğlu'nu bu takımda tutan zihniyetten bir şey beklemeyin 3 1
  • harun harun:
    bence de çağrılmamaları çok yerinde. 4 0
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