Afyon İhsaniye\'de dün 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda 3 cenaze Kırşehir\'e getirildi

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde dün silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 3'ünün cenazesi, Kırşehir'e getirildi.

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir'in (30) pompalı tüfekle öldürdüğü Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) cenazeleri, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Yabanlı köyüne getirildi. Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yabanlılar Derneği Başkanı İdris Durmuş, "Yaşanan olayda Uzel ve Toprak ailelerinin fertleri, bizim aşiretimizin evlatlarıydı. Her iki aileye de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Maalesef bizim aşiretimizin en büyük sorunlarından biri de bu tür olaylar. Türkiye'nin dört bir yanında biçerdöver işi yapıyoruz. Yaptığımız bu iş, Rusya'ya kadar uzanıyor. Ancak aileden edindiğim bilgiler doğrultusunda, cinayet şüphelisini aile tanımıyor" dedi.