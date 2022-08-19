Son Dakika Kırşehir Haberleri

08:19 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir annenin 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü öne sürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan vicdansız anne, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

14:26 Mülteci algısı Nevşehir'de tartışıldı Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu'nun ikincisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) yapıldı.

13:48 Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, 'Koruyucu Hekimlik' Uygulamasını Değerlendirdi Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sağlık Bakanlığı’nın 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı pilot uygulamayı değerlendirdi. Ataç, “Geç kalınmış bir uygulama da olsa önemli buluyorum. 2013'te açtığımız Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’mizden bugüne dek 65 bin çocuğumuz ücretsiz faydalandı” dedi.

16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne mesaj: Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve beraberindeki heyetle buluştu. Karaoğlu, CHP'den Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkmayan 20 ile odaklanması talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kadınları örgütleyin. Kadınlar örgütlü gücüyle kendi kadın adaylarını çıkarsın, aday olmaya hak kazansınlar. Lütufla değil, irade ortaya koyarak milletvekili olabilirler" dedi.

12:41 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü Kırşehir'in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne; 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü.

12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti Kırşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, 20 günlük bebeğini döverek öldürdü. Çığlık sesleri üzerine eve koşan komşular vahşeti ortaya çıkarırken gözaltına alınan anne, emniyette suçunu itiraf etti. Olay sonrası ev sahibi, bebeğin ölümüne üzüldüklerini belirtti.

10:10 Ankara'da 2 bin rakımda 7 gün süren yangın nöbeti Ankara Kızılcahamam'daki Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi çalışanları, 2 bin 20 rakımdaki kulede 7 gün 24 saat esasıyla nöbet tutarak orman yangınlarına göz açtırmıyor.

20:10 Mehmet Özhaseki: "Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim" Mehmet Özhaseki: "Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim" AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerini ziyaret etti.

18:40 AK Partili Özhaseki'den CHP'lilerin '15 milyon TL'lik köprü' iddialarına cevap: İspatlanırsa milletvekilliğinden istifa ederim AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerini ziyaret etti. Özhaseki ziyareti esnasında CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL köprü parası verdiği iddialarına karşılık yaptığı açıklamasında, "Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim" ifadelerini kullandı.

16:05 Kırşehir'de üniversite yurtları ve barınma tedbirleri değerlendirildi Kırşehir'de, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler görüşüldü.

15:00 Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek Kırşehir'de yaban havanlarının su ihtiyacını karşılamak için Kervansaray Dağı eteklerindeki kaynak suyu, dut ağacı gövdesinden yalak, dalından da oluk yapılan çeşmeye borularla taşındı.

13:32 Kırşehir Belediyesi engellilerin akülü ve tekerlekli araçlarını ücretsiz onarıyor Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, engellilerin akülü ve tekerlekli araçlarının tamir ve bakımlarını ücretsiz olarak yaptıklarını belirtti.

12:39 Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek Kırşehir'de yaban havanlarının su ihtiyacını karşılamak için Kervansaray Dağı eteklerindeki kaynak suyu, dut ağacı gövdesinden yalak, dalından da oluk yapılan çeşmeye borularla taşındı.

10:53 Bazı vakıfların şehit ve gazilerin adlarını kullanarak yaptıkları kampanyalara tepki KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, bazı vakıfların şehit ve gazilerin adlarını kullanarak kullanılmış ayakkabı ve kumbara kampanyası yapmalarına tepki gösterdi.

10:18 Kırşehir yerel haberi | Kırşehir Belediyesi'nden Engelli Araçlarına Ücretsiz Tamir ve Bakım Hizmeti Kırşehir gelişmesine göre Kırşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin arızalanan engelli araçlarının tamir ve bakımını ücretsiz olarak yapıyor.

16:45 Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Bulut göreve başladı Adana'ya yeni atanan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut görevine başladı.

15:28 Kırşehir Belediyesinin destekleme kurslarıyla 54 öğrenci üniversiteye yerleşti Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açtıkları destekleme kurslarına katılan 54 öğrencinin üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını bildirdi.

14:44 Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı Şahıs, biber gazı ile etkisiz hale getirildi Her iki kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahıs, önce beraber tatile geldiği kadını, daha sonra kendisini bıçakladı.

14:36 Şehit babası evinde ölü bulundu 2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er Tayfun Kavun'un babası Recep Kavun, Kırşehir'deki evinde ölü bulundu.

12:32 Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti Antalya'nın Manavgat ilçesinde beraber tatile geldiği kadını bıçaklayan bir kişi, daha sonra bıçağı boğazına dayayıp önce karnını ardından da boğazını kesti. Ağır yaralı şahıslar hastanede tedaviye alındı.

11:21 Tepeköylüler camilerine imam istiyor Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tepeköy'de 1996 yılında ibadete açılan cami için cemaat 4 aydır imam arıyor.

10:45 "Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden Karabük'te başladı Sağlık Bakanlığınca, çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla pilot illerden Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulaması başlatıldı.

10:05 Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı Ankara-Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

20:35 TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satışa çıkaracak TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satışa çıkaracak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artıma ile satışa çıkaracak.

19:44 Parasını ödemeden aldıkları otomobili satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı KIRIKKALE'de, internet üzerinden anlaştıkları vatandaşın otomibilini parasını ödemeden devralan B.T, M.M.M. ve S.B.K., aldıkları otomobili satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

18:10 Kırıkkale'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Kırıkkale'de otomobil alım satımı üzerinden bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

17:33 Otomobil dolandırıcıları tutuklandı Kırıkkale'de bir vatandaşı kandırarak parasını vermeden noterde aldıkları otomobili galeri sitesinde satarken yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı.

15:38 Kendisini terk eden eşine kent meydanında pankartlı özür Kırşehir'de kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden pankart açarak özür dileyen adam, sosyal medyada gündem oldu.

14:13 AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal: "Belediyeden yapılan seviyesiz açıklama, şehrimiz adına utanç vericidir" KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yapımı devam eden projeyle ilgili eleştirisi üzerine belediyenin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Belediyeden yapılan seviyesiz açıklama şehrimiz adına utanç vericidir" dedi.

13:22 Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım Kırşehir'de yaşayan S.A. adlı adam, kent meydanında pankart açarak kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden özür diledi. Eşine seslenen adam pankarta, "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" ifadelerini yazdı.

12:58 TOKİ 20 İlde 204 İş yeri açık artırmayla satışa çıkaracak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artıma ile satışa çıkaracak.

11:14 "Aile Diş Hekimliği" uygulaması 3 pilot ilde başlıyor Sağlık Bakanlığı, 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük"te "Aile Diş Hekimliği" modelini pilot uygulama olarak başlatacak.

10:48 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022 Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünyada ülkeler arası rekabet artık sadece yeryüzünde olmuyor.

09:20 Kırşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura Dayanışma Kampanyası Devam Ediyor Kırşehir Belediyesi’nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için daha önceden başlatmış olduğu “Askıda Fatura” Dayanışma Kampanyası devam ediyor.

17:56 KAEÜ'nün tercih edilme oranı yüzde 20 arttı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin tercih edilme oranının yüzde 20 arttığını belirtti.

16:28 Kervansaray Dağı'nda yaban hayvanları için oluklu çeşme yapıldı Kırşehir'de, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kervansaray Dağı'nda bir çeşme daha yapıldı.

15:36 Vali Buhara muhtarlarla bir araya geldi Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez ilçe ve Özbağ Beldesi Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

14:05 AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan "belediyenin ağaçlara zarar verdiği" iddiası AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesi ekiplerinin kaldırım ve asfalt çalışmaları sırasında ağaçlara zarar verildiğini iddia etti.

13:58 Kırşehir'de 375 bin ton arpa, 200 bin ton buğday hasat edildi Kırşehir merkez ve ilçelerinde 375 bin ton arpa ve 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldı.

08:14 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

13:55 Kayseri'yi buluşturan düğün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Batuhan, Busenur ile dünya evine girdi.

13:46 Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek Kırşehir Esnaf ve Sanatlar Odaları Birlik Başkan Bahamettin Öztürk;ı Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda 'Esnaf Eğitim Merkezi' alanının inşa edileceğini söyledi.

12:34 Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Haziran 2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanı'nın gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

10:53 Kırşehir Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nı Yeni Bir Çehreye Kavuşturuyor Kırşehir Belediyesi, kente genelinde üstyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları ile Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nın modern bir çehreye kavuşturulması hedefleniyor.

15:32 Posta güvercini yarışmasının finali Sivas'ta yapıldı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen final yarışmasında kafeslerinden salınan 150 posta güvercini İstanbul'a kanat çırptı.

13:45 Ertaş'ın heykeline yapılan saldırı sonrası büst yerinden kaldırıldı Kırşehir'in Kaman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli, belediye yetkilileri tarafından kaldırıldı.

13:40 Neşet Ertaş adına düzenlenen Bilardo Turnuvası başladı Kırşehir'de, Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Neşet Ertaş adına 8.'si düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası 21 ilden 73 sporcunun katılımıyla başladı.

10:21 ESOB, vatandaşa aşure ikramı yaptı Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.

09:03 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

19:14 Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı.

18:49 Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e: "Cumhuriyet Devrimleriyle Hesaplaşmayı Önüne Koyan Bir Anlayışla Yeni Bir Çığır Açamazsın" CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Sakarya’da basın toplantısı düzenleyerek yeni eğitim-öğretim yılına hazır oldukları açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e tepki gösterdi. Kaya, “Sakarya’da bir sokakta gezseydin, 1999 depreminde yıkılan okulların yerini sana gösterselerdi neyi başaramadığınız açığa çıkacaktı. ‘1990’dan bana ne’ diyebilirsin, haklısın. Sen zaten devri sabık yaratıyorsun. Senden önce yedi Milli Eğitim Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bakanıydı. Onları yok saydınız. Sen, yeni bir tarih yaratacağını zannediyorsun ama bu zihniyetle, bu kafayla, Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmayı önüne koyan bir anlayışla yeni bir çığır açamazsın” dedi.

16:43 Kırşehirli esnaflardan belediyeye tepki: "Anahtarlarımızı verelim dükkanlarımızı çalıştırın" Kırşehirli esnaflardan belediyeye tepki: "Anahtarlarımızı verelim dükkanlarımızı çalıştırın"KIRŞEHİR Kırşehir Belediyesi'nin taşeron firma aracılığıyla geçtiğimiz hafta başlattığı cadde düzenlemesi sonrası oluşan aksaklıklar nedeniyle bölge esnafı belediyeye;

15:30 AK Parti'den kurucularına 'Ahde Vefa' aşuresi AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı nedeniyle partinin kurucularına ahde vefa aşuresi ikramı yapıldı.

15:17 Kırşehir'de AK Parti il ve il teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi Kırşehir'de AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, il ve ilçe teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi.

10:59 Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarının Kırşehir Belediyesi'nden Talep Ettiği Çöp Konteynerleri Teslim Edildi Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları için hazırlanan 30 adet 800’lük, 10 adet de 400’lük olmak üzere toplam 40 adet çöp konteynerini teslim etti.

09:48 Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartalı, kırmızı listede DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, 'en tehlike altında' olan türlerden bozkır kartalının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için uluslararası çalışma başlatıldı.

22:44 Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.

18:43 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Erasmus+ Projesi, Ulusal Ajans'tan 71 bin 415 avro destek almaya hak kazandı.

16:44 Şehit aileleri dernek başkanları Bedirhan bebek ve annesinin mezarını ziyaret etti İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyesi dernek başkanları, Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas'ın Şarkışla...

15:17 Kanserden hayatını kaybeden teğmen son yolculuğuna uğurlandı Şanlıurfa'nun Suruç ilçesinde görevli Topçu Teğmen Mert Düzgün, yakalandığı kanser rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti.