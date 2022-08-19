Son Dakika Kırşehir Haberleri

- 08:19 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 21:37 İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Erdoğan: "Düzenlenen formda eğitim üzerine vurgu vardı"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan "Düzenlenen formda eğitim üzerine vurgu vardı.
- 18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir annenin 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü öne sürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan vicdansız anne, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- 14:26 Mülteci algısı Nevşehir'de tartışıldı
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu'nun ikincisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) yapıldı.
- 14:02 Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı.
- 13:48 Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, 'Koruyucu Hekimlik' Uygulamasını Değerlendirdi
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sağlık Bakanlığı’nın 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı pilot uygulamayı değerlendirdi. Ataç, “Geç kalınmış bir uygulama da olsa önemli buluyorum. 2013'te açtığımız Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’mizden bugüne dek 65 bin çocuğumuz ücretsiz faydalandı” dedi.
- 16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne mesaj: Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve beraberindeki heyetle buluştu. Karaoğlu, CHP'den Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkmayan 20 ile odaklanması talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kadınları örgütleyin. Kadınlar örgütlü gücüyle kendi kadın adaylarını çıkarsın, aday olmaya hak kazansınlar. Lütufla değil, irade ortaya koyarak milletvekili olabilirler" dedi.
- 12:41 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü
20 günlük çocuğunu döverek öldürdü Kırşehir'in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne; 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü.
- 12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
Kırşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, 20 günlük bebeğini döverek öldürdü. Çığlık sesleri üzerine eve koşan komşular vahşeti ortaya çıkarırken gözaltına alınan anne, emniyette suçunu itiraf etti. Olay sonrası ev sahibi, bebeğin ölümüne üzüldüklerini belirtti.
- 10:10 Ankara'da 2 bin rakımda 7 gün süren yangın nöbeti
Ankara Kızılcahamam'daki Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi çalışanları, 2 bin 20 rakımdaki kulede 7 gün 24 saat esasıyla nöbet tutarak orman yangınlarına göz açtırmıyor.
- 19.08.2022 19 Ağu 20:10 Mehmet Özhaseki: "Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim"
Mehmet Özhaseki: "Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim" AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerini ziyaret etti.
- 19.08.2022 19 Ağu 18:40 AK Partili Özhaseki'den CHP'lilerin '15 milyon TL'lik köprü' iddialarına cevap: İspatlanırsa milletvekilliğinden istifa ederim
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerini ziyaret etti. Özhaseki ziyareti esnasında CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL köprü parası verdiği iddialarına karşılık yaptığı açıklamasında, "Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim" ifadelerini kullandı.
- 19.08.2022 19 Ağu 16:05 Kırşehir'de üniversite yurtları ve barınma tedbirleri değerlendirildi
Kırşehir'de, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler görüşüldü.
- 19.08.2022 19 Ağu 15:00 Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek
Kırşehir'de yaban havanlarının su ihtiyacını karşılamak için Kervansaray Dağı eteklerindeki kaynak suyu, dut ağacı gövdesinden yalak, dalından da oluk yapılan çeşmeye borularla taşındı.
- 19.08.2022 19 Ağu 13:32 Kırşehir Belediyesi engellilerin akülü ve tekerlekli araçlarını ücretsiz onarıyor
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, engellilerin akülü ve tekerlekli araçlarının tamir ve bakımlarını ücretsiz olarak yaptıklarını belirtti.
- 19.08.2022 19 Ağu 12:39 Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek
Kırşehir'de yaban havanlarının su ihtiyacını karşılamak için Kervansaray Dağı eteklerindeki kaynak suyu, dut ağacı gövdesinden yalak, dalından da oluk yapılan çeşmeye borularla taşındı.
- 19.08.2022 19 Ağu 10:53 Bazı vakıfların şehit ve gazilerin adlarını kullanarak yaptıkları kampanyalara tepki
KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, bazı vakıfların şehit ve gazilerin adlarını kullanarak kullanılmış ayakkabı ve kumbara kampanyası yapmalarına tepki gösterdi.
- 19.08.2022 19 Ağu 10:18 Kırşehir yerel haberi | Kırşehir Belediyesi'nden Engelli Araçlarına Ücretsiz Tamir ve Bakım Hizmeti
Kırşehir gelişmesine göre Kırşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin arızalanan engelli araçlarının tamir ve bakımını ücretsiz olarak yapıyor.
- 18.08.2022 18 Ağu 17:13 MYP MKYK Üyesi Göçmen: "MYP, doğruluk, liyakat ve adalet üzerine toplumu inşa edecek"
Milli Yol Partisi (MYP) Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, MYP'nin doğruluk, liyakat ve adalet üzerine kurulu olduğunu söyledi.
- 18.08.2022 18 Ağu 16:45 Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Bulut göreve başladı
Adana'ya yeni atanan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut görevine başladı.
- 18.08.2022 18 Ağu 16:08 KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ne 24 milli sporcu kayıt başvurusu yaptı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne 24 milli sporcunun başvuru yaptığı bildirildi.
- 18.08.2022 18 Ağu 15:28 Kırşehir Belediyesinin destekleme kurslarıyla 54 öğrenci üniversiteye yerleşti
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açtıkları destekleme kurslarına katılan 54 öğrencinin üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını bildirdi.
- 18.08.2022 18 Ağu 14:44 Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı
Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı Şahıs, biber gazı ile etkisiz hale getirildi Her iki kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahıs, önce beraber tatile geldiği kadını, daha sonra kendisini bıçakladı.
- 18.08.2022 18 Ağu 14:36 Şehit babası evinde ölü bulundu
2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er Tayfun Kavun'un babası Recep Kavun, Kırşehir'deki evinde ölü bulundu.
- 18.08.2022 18 Ağu 12:32 Beraber tatile gediği kadını bıçaklayıp kendi boğazını kesti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde beraber tatile geldiği kadını bıçaklayan bir kişi, daha sonra bıçağı boğazına dayayıp önce karnını ardından da boğazını kesti. Ağır yaralı şahıslar hastanede tedaviye alındı.
- 18.08.2022 18 Ağu 11:21 Tepeköylüler camilerine imam istiyor
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Tepeköy'de 1996 yılında ibadete açılan cami için cemaat 4 aydır imam arıyor.
- 18.08.2022 18 Ağu 10:45 "Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden Karabük'te başladı
Sağlık Bakanlığınca, çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla pilot illerden Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulaması başlatıldı.
- 18.08.2022 18 Ağu 10:05 Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı
Ankara-Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.
- 17.08.2022 17 Ağu 20:35 TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satışa çıkaracak
TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satışa çıkaracak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artıma ile satışa çıkaracak.
- 17.08.2022 17 Ağu 19:44 Parasını ödemeden aldıkları otomobili satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
KIRIKKALE'de, internet üzerinden anlaştıkları vatandaşın otomibilini parasını ödemeden devralan B.T, M.M.M. ve S.B.K., aldıkları otomobili satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak tutuklandı.
- 17.08.2022 17 Ağu 18:10 Kırıkkale'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de otomobil alım satımı üzerinden bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
- 17.08.2022 17 Ağu 17:33 Otomobil dolandırıcıları tutuklandı
Kırıkkale'de bir vatandaşı kandırarak parasını vermeden noterde aldıkları otomobili galeri sitesinde satarken yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı.
- 17.08.2022 17 Ağu 16:44 Kırşehir'de hastane personeline afet farkındalık eğitimi verildi
Kırşehir'de, hastane personeline uygulamalı afet farkındalık eğitimi verildi.
- 17.08.2022 17 Ağu 15:38 Kendisini terk eden eşine kent meydanında pankartlı özür
Kırşehir'de kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden pankart açarak özür dileyen adam, sosyal medyada gündem oldu.
- 17.08.2022 17 Ağu 14:42 Başkan Ekicioğlu hayırseverleri "askıda fatura" uygulamasına katılmaya davet etti
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hayırseverleri ve kurumları askıda fatura uygulamasına katılmaya çağırdı.
- 17.08.2022 17 Ağu 14:13 AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal: "Belediyeden yapılan seviyesiz açıklama, şehrimiz adına utanç vericidir"
KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yapımı devam eden projeyle ilgili eleştirisi üzerine belediyenin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Belediyeden yapılan seviyesiz açıklama şehrimiz adına utanç vericidir" dedi.
- 17.08.2022 17 Ağu 13:22 Kırşehir'de bir adam, kendisini terk eden eşinden pankart açıp özür diledi: Hatamı anladım, sen dönene kadar açlık grevi yapacağım
Kırşehir'de yaşayan S.A. adlı adam, kent meydanında pankart açarak kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden özür diledi. Eşine seslenen adam pankarta, "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" ifadelerini yazdı.
- 17.08.2022 17 Ağu 12:58 TOKİ 20 İlde 204 İş yeri açık artırmayla satışa çıkaracak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artıma ile satışa çıkaracak.
- 17.08.2022 17 Ağu 11:14 "Aile Diş Hekimliği" uygulaması 3 pilot ilde başlıyor
Sağlık Bakanlığı, 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük"te "Aile Diş Hekimliği" modelini pilot uygulama olarak başlatacak.
- 17.08.2022 17 Ağu 10:48 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022
Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünyada ülkeler arası rekabet artık sadece yeryüzünde olmuyor.
- 17.08.2022 17 Ağu 09:20 Kırşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura Dayanışma Kampanyası Devam Ediyor
Kırşehir Belediyesi’nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için daha önceden başlatmış olduğu “Askıda Fatura” Dayanışma Kampanyası devam ediyor.
- 17.08.2022 17 Ağu 00:30 Takla atan otomobil metrelerce savruldu: 3 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı.
- 16.08.2022 16 Ağu 17:56 KAEÜ'nün tercih edilme oranı yüzde 20 arttı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin tercih edilme oranının yüzde 20 arttığını belirtti.
- 16.08.2022 16 Ağu 16:28 Kervansaray Dağı'nda yaban hayvanları için oluklu çeşme yapıldı
Kırşehir'de, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kervansaray Dağı'nda bir çeşme daha yapıldı.
- 16.08.2022 16 Ağu 15:36 Vali Buhara muhtarlarla bir araya geldi
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez ilçe ve Özbağ Beldesi Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
- 16.08.2022 16 Ağu 15:03 Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: "Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz"
Memleket Partisi Kırşehir Teşkilatı; 3. yılına giren belediyeyi sert dille uyardı.
- 16.08.2022 16 Ağu 14:05 AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan "belediyenin ağaçlara zarar verdiği" iddiası
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesi ekiplerinin kaldırım ve asfalt çalışmaları sırasında ağaçlara zarar verildiğini iddia etti.
- 16.08.2022 16 Ağu 13:58 Kırşehir'de 375 bin ton arpa, 200 bin ton buğday hasat edildi
Kırşehir merkez ve ilçelerinde 375 bin ton arpa ve 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldı.
- 16.08.2022 16 Ağu 09:56 AK Partili Ünsal: "Kırşehir'i perişan etmeye hakkınız yok"
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirdi.
- 16.08.2022 16 Ağu 08:14 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 15.08.2022 15 Ağu 14:41 TESK Genel Başkanı Palandöken: "En az asgari ücret düzeyinde emekli aylığı almamız gerekiyor"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.
- 15.08.2022 15 Ağu 13:55 Kayseri'yi buluşturan düğün
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Batuhan, Busenur ile dünya evine girdi.
- 15.08.2022 15 Ağu 13:46 Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek
Kırşehir Esnaf ve Sanatlar Odaları Birlik Başkan Bahamettin Öztürk;ı Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda 'Esnaf Eğitim Merkezi' alanının inşa edileceğini söyledi.
- 15.08.2022 15 Ağu 12:34 Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Haziran 2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanı'nın gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
- 15.08.2022 15 Ağu 10:53 Kırşehir Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nı Yeni Bir Çehreye Kavuşturuyor
Kırşehir Belediyesi, kente genelinde üstyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları ile Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nın modern bir çehreye kavuşturulması hedefleniyor.
- 14.08.2022 14 Ağu 22:55 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası tamamlandı
Kırşehir'de düzenlenen 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi.
- 14.08.2022 14 Ağu 15:32 Posta güvercini yarışmasının finali Sivas'ta yapıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen final yarışmasında kafeslerinden salınan 150 posta güvercini İstanbul'a kanat çırptı.
- 13.08.2022 13 Ağu 14:24 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı
Kırşehir'de 8. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası 73 sporcunun katılımıyla başladı.
- 13.08.2022 13 Ağu 13:45 Ertaş'ın heykeline yapılan saldırı sonrası büst yerinden kaldırıldı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli, belediye yetkilileri tarafından kaldırıldı.
- 13.08.2022 13 Ağu 13:40 Neşet Ertaş adına düzenlenen Bilardo Turnuvası başladı
Kırşehir'de, Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Neşet Ertaş adına 8.'si düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası 21 ilden 73 sporcunun katılımıyla başladı.
- 13.08.2022 13 Ağu 10:21 ESOB, vatandaşa aşure ikramı yaptı
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.
- 13.08.2022 13 Ağu 10:18 Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: "Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik"
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, şehirde yaptığı vatandaş sohbetleriyle sorunlara çözüm üretiyor.
- 13.08.2022 13 Ağu 09:03 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 12.08.2022 12 Ağu 19:14 Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı.
- 12.08.2022 12 Ağu 18:49 Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e: "Cumhuriyet Devrimleriyle Hesaplaşmayı Önüne Koyan Bir Anlayışla Yeni Bir Çığır Açamazsın"
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Sakarya’da basın toplantısı düzenleyerek yeni eğitim-öğretim yılına hazır oldukları açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e tepki gösterdi. Kaya, “Sakarya’da bir sokakta gezseydin, 1999 depreminde yıkılan okulların yerini sana gösterselerdi neyi başaramadığınız açığa çıkacaktı. ‘1990’dan bana ne’ diyebilirsin, haklısın. Sen zaten devri sabık yaratıyorsun. Senden önce yedi Milli Eğitim Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bakanıydı. Onları yok saydınız. Sen, yeni bir tarih yaratacağını zannediyorsun ama bu zihniyetle, bu kafayla, Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmayı önüne koyan bir anlayışla yeni bir çığır açamazsın” dedi.
- 12.08.2022 12 Ağu 16:43 Kırşehirli esnaflardan belediyeye tepki: "Anahtarlarımızı verelim dükkanlarımızı çalıştırın"
Kırşehirli esnaflardan belediyeye tepki: "Anahtarlarımızı verelim dükkanlarımızı çalıştırın"KIRŞEHİR Kırşehir Belediyesi'nin taşeron firma aracılığıyla geçtiğimiz hafta başlattığı cadde düzenlemesi sonrası oluşan aksaklıklar nedeniyle bölge esnafı belediyeye;
- 12.08.2022 12 Ağu 15:30 AK Parti'den kurucularına 'Ahde Vefa' aşuresi
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı nedeniyle partinin kurucularına ahde vefa aşuresi ikramı yapıldı.
- 12.08.2022 12 Ağu 15:17 Kırşehir'de AK Parti il ve il teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi
Kırşehir'de AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, il ve ilçe teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi.
- 12.08.2022 12 Ağu 10:59 Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarının Kırşehir Belediyesi'nden Talep Ettiği Çöp Konteynerleri Teslim Edildi
Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları için hazırlanan 30 adet 800’lük, 10 adet de 400’lük olmak üzere toplam 40 adet çöp konteynerini teslim etti.
- 12.08.2022 12 Ağu 09:48 Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartalı, kırmızı listede
DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, 'en tehlike altında' olan türlerden bozkır kartalının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için uluslararası çalışma başlatıldı.
- 11.08.2022 11 Ağu 22:44 Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.
- 11.08.2022 11 Ağu 18:43 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Erasmus+ Projesi, Ulusal Ajans'tan 71 bin 415 avro destek almaya hak kazandı.
- 11.08.2022 11 Ağu 16:44 Şehit aileleri dernek başkanları Bedirhan bebek ve annesinin mezarını ziyaret etti
İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyesi dernek başkanları, Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas'ın Şarkışla...
- 11.08.2022 11 Ağu 15:17 Kanserden hayatını kaybeden teğmen son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'nun Suruç ilçesinde görevli Topçu Teğmen Mert Düzgün, yakalandığı kanser rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
- 11.08.2022 11 Ağu 15:07 Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa verildi
Kanser tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Topçu Teğmen Mert Düzgün'ün (28) cenazesi, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde toprağa verildi.