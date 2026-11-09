Kırşehir'de polisin arama yaptığı araçta 23 tepside 100 bin dal makaron bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de polisin arama yaptığı araçta 23 tepside 100 bin dal makaron bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir\'de polisin arama yaptığı araçta 23 tepside 100 bin dal makaron bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırşehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada bir araçta arama yapıldı ve 23 tepside toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda O.G. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 23 tepsi içerisinde toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kaçakçılıkla Mücadele3. SayfaKırşehirMakaronGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı Balık tutmaya giden balıkçılar buldu Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:25
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:25
Giyim devi Sarar’da miras kavgası Aile mahkemelik oldu
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:41:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırşehir'de polisin arama yaptığı araçta 23 tepside 100 bin dal makaron bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android