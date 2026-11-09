Kırşehir\'de polisin arama yaptığı araçta 23 tepside 100 bin dal makaron bulundu

Kırşehir'de polisin arama yaptığı araçta 23 tepside 100 bin dal makaron bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada bir araçta arama yapıldı ve 23 tepside toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda O.G. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 23 tepsi içerisinde toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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