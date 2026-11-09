Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü - Son Dakika
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Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

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Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
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TÜİK verilerine göre ekim ayında en yüksek aylık reel getiriyi mevduat faizi sağlarken; altın, dolar, euro ve BIST 100 endeksi yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık bazda ise zirvenin sahibi Devlet İç Borçlanma Senetleri oldu.

TÜİK verilerine göre ekim ayında en yüksek aylık reel getiriyi mevduat faizi sağlarken; altın, dolar, euro ve BIST 100 endeksi yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık bazda ise zirvenin sahibi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ekim ayında aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

EKİM AYINDA KAYBETTİREN YATIRIM ARAÇLARI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yatırımcısına yüzde 0,91 reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,04, euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 oranında kayba yol açtı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranlarında yatırımcısını zarara uğrattı.

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan enSTRÜMAN oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,11 oranında kaybettirerek en çok gerileyen yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık döneme bakıldığında DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 ile en yüksek reel getiriyi sundu. BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,17, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,98 kayıpla en fazla gerileyen enstrüman oldu.

YILLIK BAZDA ŞAMPİYON DİBS OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,04 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde brüt mevduat faizi yüzde 2,15 reel getiri sağlarken; dolar yüzde 7,24, külçe altın yüzde 10,06, euro yüzde 10,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,52 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,29 reel getiri sunarken; dolar yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,70, euro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba neden oldu.

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