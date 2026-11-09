Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi - Son Dakika
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Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi

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Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
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11 yorum
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Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Haber Videosu

Galatasaray'ın Amedspor maçının ardından GSStore aracılığıyla yayımladığı ve "sarı torba" göndermesi olarak yorumlanan forma tanıtım videosuna tepkiler sürüyor. Amedspor taraftarı bir kadın, çektiği videoda Galatasaray'ı hedef alarak, "Yapılan bu ırkçı paylaşımdan sonra ben Galatasaraylıyım diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Amedspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GSStore tarafından yayımlanan forma tanıtım videosuyla başlayan tartışma büyüyor. Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın sarı renkli ambalaj içerisinde gösterilmesi, bazı kesimler tarafından "sarı torba" göndermesi olarak değerlendirildi. Görüntülere yönelik eleştirilerin ardından Amedspor taraftarı bir kadının çektiği videoda kullandığı sert ifadeler dikkat çekti.

AMEDSPORLU KADINDAN GALATASARAY TARAFTARLARINA SERT SÖZLER

Tartışmalı görüntülere tepki gösteren Amedspor taraftarı kadın, çektiği videoda Galatasaray'ı destekleyen Kürt taraftarlara seslendi. Kadın, söz konusu tanıtımı ırkçı bir gönderme olarak değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan bu ırkçı paylaşımdan sonra ben galatasaraylıyım diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur" Kadının açıklaması, Galatasaray'ın forma tanıtımı üzerinden başlayan tartışmanın taraftarlar arasındaki yansımalarından biri oldu.

Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi

GSSTORE TEPKİLERİN ARDINDAN VİDEOYU KALDIRDI

Tartışmanın merkezindeki GSStore, Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtımında kullanılan altın sarısı ambalajın herhangi bir siyasi veya toplumsal mesaj taşımadığını açıkladı. Galatasaray Mağazacılık AŞ, görüntünün farklı biçimlerde yorumlanmasından üzüntü duyulduğunu belirterek videoyu kaldırdı.

Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi

Ancak açıklama tartışmaları sona erdirmedi. Amedspor Başkanı Nahit Eren, yalnızca videonun kaldırılmasının yeterli olmadığını savunarak Galatasaray yönetiminden özür ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti.

15 BARO DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Diyarbakır, Mardin, Van ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 15 baro da tartışmalı görüntüye ilişkin ortak açıklama yaptı. Barolar, "sarı torba" imgesinin Kürt toplumunun hafızasında acı ve kayıplarla ilişkilendirildiğini belirterek görüntüye tepki gösterdi.

Açıklamada, videonun hazırlanması ve yayımlanmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunulacağı duyuruldu. GSStore ise görüntünün kasıtlı bir gönderme olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

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Okurların en beğendiği yorum

“Bıktık sizin Kürt propagandanızdan.Sanki dünyada bir tek siz yaşıyorsunuz.Biz Türküz deyince faşist oluruz siz Kürtlüğünüzle övünürsünüz genede kötü Türk olur”

Tüm yorumlar (11)
GalatasaraySözlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (11)

  • Salih Yas Salih Yas:
    Bıktık sizin Kürt propagandanızdan.Sanki dünyada bir tek siz yaşıyorsunuz.Biz Türküz deyince faşist oluruz siz Kürtlüğünüzle övünürsünüz genede kötü Türk olur 25 8 Yanıtla
    Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Aslan Cimbom bom bom…..Barış Alper çok yaşa. Kürtleri severiz ama pkakalıları asla!!! 7 2
  • Serkan Kaplan Serkan Kaplan:
    12 Vatan evladı şehit olduğunda sevinen takım mı bunu söylüyor? Amed Diyarbakır takımıdır, teröristlerle ilişkilerini kesmezlerse kısa sürede yok olurlar. 16 3
  • Fatih Erdem Fatih Erdem:
    BEN BİR GALATASARAY TARAFTARI OLARAK SARI TORMA İMALARI İLE KÜRT HALKI KARDEŞLERİMİZİ TERÖRİST GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞAN HER KİM OLURSA OLSUN, ŞEREFİ HAYSİYETİ ONURU YOKTUR, BÖLÜCÜDÜR VE ASIL TERÖRİST BU TÜR NİFAK TOHUMLARI EKEREK ÜLKEDE KAOS VE KARGAŞA ÇIKARMAYA ÇALIŞANLARDIR 9 2
  • Tr Tr Tr Tr:
    Boş boş işler... Bunlatda alınacak yer arıyorlar. 4 2 Yanıtla
  • Serkan Kaplan Serkan Kaplan:
    Sarı torbanın kürtler ile alakası yok teröristler ile alakası var. 3 0
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