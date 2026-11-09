Bilecik'te Döksan işçileri yaklaşık 5 aydır ücret alamayınca işi durdurdu - Son Dakika
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Bilecik'te Döksan işçileri yaklaşık 5 aydır ücret alamayınca işi durdurdu

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Bilecik\'te Döksan işçileri yaklaşık 5 aydır ücret alamayınca işi durdurdu
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Bilecik\'te Döksan işçileri yaklaşık 5 aydır ücret alamayınca işi durdurdu
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Bilecik'teki Döksan Fabrikası'nda çalışan işçiler, yaklaşık 5 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle işi durdurdu. Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapan işçi Sinan Elmas, haklarını isterken hakarete uğradıklarını ve üzerlerine yüründüğünü söyledi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Döksan Fabrikası işçileri, yaklaşık 5 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Fabrika işçilerinden Sinan Elmas, "Hakkımızı istemek için gittik ve arkadaşlara hakaret edildi, üzerlerine yüründü. Yani biz hakkımızı alamıyoruz. Hem haklıyız hem azar işitiyoruz" dedi.

Döksan Fabrikası'nda çalışan işçiler, yaklaşık 5 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle işi durdurdu. Daha sonra Atatürk Parkı'nda bir araya gelen işçiler basın açıklaması yaptı.

İşçilerden Sinan Elmas, yaptığı açıklamada, bugüne kadar verilen sözlere güvenerek ücretlerinin ödenmesini beklediklerini ancak artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.

Elmas, şunları kaydetti:

"5 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Daha öncesinde de taksitli bir şekilde ödeme yapıldı. 5 ay boyunca devamlı hep idare ettik. 'Kredi çekilecek, o şekilde verilecek' denildi. Daha önce de bırakmayı da düşündük fakat hep idare ettik. Bilecik'te bir fabrika kuruldu diye mücadele ettik. Fakat artık bugün yaşanan bir tablo var içeride. Hakkımızı istemek için gittik ve arkadaşlara hakaret edildi, üzerlerine yüründü. Yani biz hakkımızı alamıyoruz. Hem haklıyız hem azar işitiyoruz, küfür yiyoruz. Üzerimize yürüyorlar. Hakkımızı aramak için geldik buraya. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz şu anda. Ücretlerimizi talep etmek için biraz bekledik. Hemen işe geçmedik. Genel müdürümüz bize uygun olmayacak bir tavırda bulundu. Arkadaşı kovmalar, 'Tek başına sen git, boşalt fabrikayı' gibi ifadeler kullandı. Diğer bölümden gelen arkadaş da aynı şekilde olaya karıştı ve arkadaşın üzerine yürüdüler."

"ÇALIŞIYORUZ AMA KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

İşçi Furkan Doğan ise ücretlerini talep eden çalışanların tehdit ve hakarete uğradığını savunarak, "Ücret talep etmeye gittiğimizde veya böyle bir durum söz konusu olduğunda sürekli vaatler veriliyor. Ayın 7'si, 17'si, 27'si gibi tarihler söyleniyor. Ancak bu vaatlerin zamanı geldiğinde sürekli yeni tarihler veriliyor. Oraya biz para istemek için veya çalıştığımızın karşılığını alabilmek için gittiğimizde, öncülük yapan arkadaşlarımıza sürekli 'Sen çık, senin işini feshettim' gibi ifadeler veya küfür içeren söylemlerde bulunuyorlar. Bunları çokça kez yaşadık. En son olarak bugün işi durdurma kararı aldık. Çünkü artık yeteri kadar iş veriyoruz ama karşılığını hiçbir türlü alamıyoruz. Geçim yok" dedi.

Kaynak: ANKA
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