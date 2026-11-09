İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

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İzmir\'deki fabrika patlamasında can kaybı 10\'a yükseldi
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İzmir\'deki fabrika patlamasında can kaybı 10\'a yükseldi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Canlı yayında son duruma ilişkin bilgileri paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise enkaz altında olduğunu ifade etti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 4 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

"ARAMALAR SON İŞÇİ BULUNANA KADAR SÜRECEK"

Son durumu aktaran İzmir Valisi Süleyman Elban; patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde 15 yaralı olduğunu bildirdi. 4 kişinin enkaz altında olduğunu belirten Elban, "Aramalar son işçi bulunana kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

HABAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Patlamanın ardından HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

BAKAN ÇİFTÇİ VE BAKAN BAYRAKTAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldığı öğrenildi. Bakanlar Çiftçi ve Bayraktar, daha sonra bölgede incelemede bulunmak üzere İzmir'e hareket etti.

İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
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Okurların en beğendiği yorum

“offf ,,, kaç eve ateş düştü böyle, allahım sabırlar versin ..”

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    Yorumlar (2)

  • özkan çetin özkan çetin:
    offf ,,, kaç eve ateş düştü böyle, allahım sabırlar versin .. 8 0 Yanıtla
  • Ayzer Karaarslanoglu Ayzer Karaarslanoglu:
    İstediğini gönder gidenler geri gelmeyecek..Emekçinin hayatı bukadar ucuz işte..Allah'a emanet hiçbir güvenlik önlemi olmadan calıştırılıyorlar..Vefat eden tüm emekçilerinlmize Allah rahmet eylesin.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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