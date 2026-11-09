Fon kriziyle ilgili yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken, fon soruşturması üzerinden iktidar ve muhalefet milletvekilleri karşı karşıya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sunumunun ardından söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Günaydın'ın çok sayıda bakan ve milletvekilinin adının geçtiğini öne sürmesi, komisyonda karşılıklı tepkilere neden oldu.

"60 MİLLETVEKİLİNDEN, 30 BAKANDAN BAHSEDİLİYOR"

Konuşmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının geçtiği fon soruşturmasını gündeme getiren Günaydın, olayın 17 Eylül'de ortaya çıktığını ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarının ellerinde bulunduğunu söyledi. Kaya'nın 25 Eylül'de New York'ta olduğunu belirten Günaydın, soruşturmanın başlangıcında konunun üzerinin örtülmeye çalışıldığını savundu.

Günaydın, "Eğer biz onu bulup da önünüze koymasaydık iki ay sonra zorlana zorlana tutuklar mıydınız? Fatma Betül Sayan Kaya gibi kimler var? Bakın 60 milletvekilinden bahsediliyor. 30 bakandan bahsediliyor. Hangi ucu nereye giderse gidiyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN "İSİMLERİ AÇIKLAYIN" TEPKİSİ

Günaydın'ın 30 bakan ve 60 milletvekiline ilişkin iddiası, komisyonda tansiyonu yükseltti. AK Partili milletvekilleri, iddianın kanıtlanması gerektiğini belirterek Günaydın'dan söz konusu isimleri açıklamasını istedi. Muhalefet milletvekilleri ise fon soruşturmasında adı geçtiği öne sürülen kişilerin listesinin iktidar tarafından kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundu.

Karşılıklı açıklamaların ardından tartışma büyürken, milletvekilleri birbirlerine listeyi açıklama çağrısında bulundu.

SERA KADIGİL: KAÇINIZ LİSTEDE ACABA?

Tartışmaya katılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AK Partili milletvekillerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Kadıgil, "Hırsızı korumak için bu kadar bağıracağına listeyi açıkla. Yiyorsa listeyi açıkla bilelim, yok yemiyor. Niye yemiyor acaba? Kaçınız listede acaba? Açıklayın bilelim. Ak vekil, kara vekil çıksın ortaya" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da tartışmaya katılarak "Korkmayın listeyi açıklayın" ifadelerini kullandı.

Fon soruşturması üzerinden yaşanan tartışmada adı geçen 30 bakan ve 60 milletvekiline ilişkin herhangi bir isim listesi paylaşılmazken, Günaydın'ın iddiasını doğrulayan resmi bir bilgi de sunulmadı.