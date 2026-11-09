Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış - Son Dakika
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Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış

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Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD\'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
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2 yorum

Gazeteci Barış Terkoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı arşivlerindeki belgeleri açıklayarak Mustafa Sarıgül’ün 2007 yılındaki ABD gezisi sırasında görevli kadın tercümanı asansörde taciz ettiği gerekçesiyle şikayet edildiğini ve ABD yönetimince hakkında çok sayıda yolsuzluk raporu hazırlandığını ileri sürdü.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yer aldığını belirttiği belgeleri açıklayarak, Sarıgül'ün ABD ziyareti sırasında bir kadın tercümanı asansörde taciz ettiği iddiasıyla şikayet edildiğini ve hakkında çok sayıda yolsuzluk raporu hazırlandığını öne sürdü.

Gazeteci Barış Terkoğlu, katıldığı televizyon programında Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların perde arkasını incelediği belgeler üzerinden aktardı. Terkoğlu, 2007 yılında gerçekleşen ABD ziyareti sırasında yaşandığı öne sürülen taciz iddiasını ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Sarıgül hakkındaki değerlendirme raporlarını kamuoyuyla paylaştı.

"ABD’Lİ TERCÜMAN ŞİKAYETÇİ OLDU"

Sarıgül’ün 2007 yılındaki ziyareti esnasında görevlendirilen tercüman ile arasında geçen olayı aktaran Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "2007 yılında Sarıgül uluslararası ziyaretçi vizesi alıp ABD Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor. Burada kendisine verilmiş bir tercüman var. Belgelerde Sarıgül'ün 'Ben orada bir olay yaşadım, tercüman beni şikayet ettiği için ABD beni desteklemekten vazgeçti oysaki ben bu ülkede gelecek vadeden bir siyasetçiydim' dediği de görülüyor. O olay ise şu; ABD'li tercüman Sarıgül'ün kendisini asansörde taciz ettiği iddiasıyla; Sarıgül'ü kendi devletine şikayet etmiş. Bunun üzerine de görüşmeler kesiliyor. Sarıgül de 'Ben bunları yaşadığım ve bundan dolayı ilişkiler kesildi' diyor."

"ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ELİNDE 54 BELGE VAR"

Sarıgül hakkında ABD makamlarınca hazırlanan raporlara da değinen Terkoğlu, yolsuzluk iddialarına ilişkin incelemelerin detaylarını şu sözlerle dile getirdi: "Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın elinde Sarıgül'le ilgili 54 tane belge var. Yani İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı bu kişi. Oturup biz bu belgeleri yazmaya başladık. Gördüğümüz şey şu oldu: 1999'da Sarıgül seçildikten sonra Deniz Baykal'la arasındaki kanlı bıçaklı kavga 'Sarıgül'ü yolsuzlukla eleştirmesi' idi. Yolsuzluktan ihraç edilen Sarıgül 2013'te 'şimdi arınma' diyen Kılıçdaroğlu tarafından partiye geri alındı ve İstanbul'da aday gösterildi. Sarıgül AKP'den çok CHP içinde kavga verdi. Ne zaman tartışma çıksa 'Sarıgül yolsuzluk yapıyor' denildi. Bunları gördük biz. ABD de bu durumu fark edip Sarıgül ile görüşüyor; gazetecilerle görüşüyorlar ve araştırıyorlar. 'Acaba biz ABD olarak Sarıgül'ü desteklemeli miyiz?' bu soruya yanıt arıyorlar. Bu ismin çok fazla yolsuzluk dosyası olduğu ortaya çıkarılıp raporlanıyor."

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Okurların en beğendiği yorum

“artık doğduğu güne kadar inerler..20 yıl öncesine gitmişler..”

Tüm yorumlar (2)
Amerika Birleşik DevletleriABD Dışişleri BakanlığıMustafa SarıgülBarış TerkoğluPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Ali Çetinkaya Ali Çetinkaya:
    artık doğduğu güne kadar inerler..20 yıl öncesine gitmişler.. 5 1
  • Rustem Cile Rustem Cile:
    bu adamın artık kökünü kazarlar 1 0 Yanıtla
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