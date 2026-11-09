Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! - Son Dakika
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Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!

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Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
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3 yorum
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Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
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Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, katıldığı davette cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Önden bakıldığında oldukça sade görünen siyah elbisenin kalça kısmına kadar uzanan yan dekoltesi şaşırttı. Ünlü modelin iddialı kıyafet tercihi, gecenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, katıldığı davette cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Siyah ve uzun kollu elbisesiyle kameraların karşısına geçen ünlü modelin kalça kısmına kadar uzanan yan dekoltesi, kıyafetinin en çarpıcı ayrıntısı oldu.

ÖNDEN SADE, YANDAN CESUR

İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, katıldığı davette tercih ettiği siyah elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Yüksek yakalı, uzun kollu ve vücudunu saran tasarımıyla ilk bakışta sade bir görünüm sergileyen 39 yaşındaki model, kıyafetinin yan tarafındaki cesur kesimle farklı bir tarz ortaya koydu.

Saçlarını geriye doğru topladığı modeli ve gösterişli küpeleriyle görünümünü tamamlayan Huntington-Whiteley, kameralar karşısında farklı açılardan poz verdi. Elbisenin özellikle yan taraftan görülen kalça dekoltesi dikkat çekti.

Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Jason Statham - Rosie Huntington-Whiteley

ELBİSENİN EN DİKKAT ÇEKEN AYRINTISI

Ünlü modelin kıyafetinde yüksek yaka ve uzun kollarla oluşturulan kapalı görünüm, kalça bölgesine kadar uzanan açıklıkla tamamlandı. Önden bakıldığında klasik bir gece elbisesini andıran tasarım, yandan bakıldığında oldukça iddialı bir görünüm ortaya çıkardı.

Huntington-Whiteley'nin kıyafetindeki bu ayrıntı, davette verdiği pozlarda da belirgin biçimde görüldü.

JASON STATHAM İLE UZUN YILLARDIR BİRLİKTE

Hollywood yıldızı Jason Statham ile 2010 yılından bu yana birlikte olan Rosie Huntington-Whiteley, 2016 yılında ünlü oyuncuyla nişanlandı. Çiftin Jack Oscar ve Isabella James adında iki çocuğu bulunuyor.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve güzellik sektöründeki çalışmalarıyla da tanınan Huntington-Whiteley, katıldığı davetlerde tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Rosie HuntingtonJason StathamHollywoodMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    İnsanın kendisine saygısı olmalı. İğrenç 2 0
  • yetiskarakoc yetiskarakoc:
    tam laik demokratik,çağdaş bir adıtürk kadını bu 0 1
    Aydın GÜNDÜZ Aydın GÜNDÜZ:
    Sen birde sapkın maminin kileri gör 0 0
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