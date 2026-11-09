Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş\'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın eski yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddiası, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcunun gönderilmesini sorgularken ezeli rakibe transfer olma ihtimaline de tepki gösterdi.

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Daha önce siyah-beyazlı formayla başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ ESKİ YILDIZINI GERİ İSTİYOR

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki hücum oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde Talisca transferini tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali heyecan yaratırken kulüpler arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

BEŞİKTAŞ'TA 80 MAÇTA 51 GOLE KATKI SAĞLADI

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyerek siyah-beyazlı taraftarların hafızasında yer edinmişti. Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek toplam 51 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, özellikle hücumdaki etkili performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 44 GOLE KATKI VERDİ

Beşiktaş'ın ardından kariyerine farklı takımlarda devam eden Talisca, Fenerbahçe formasıyla da dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertli ekipte 75 karşılaşmada görev alan Brezilyalı futbolcu, bu maçların 55'ine ilk 11'de başladı.

Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fenerbahçe kariyerinde toplam 44 gole katkı sağlayan Talisca, sezon başında takımdan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI İSYAN ETTİ

Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olabileceği iddiası, Fenerbahçe taraftarlarının da tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarında önemli gol katkısı sağlayan Brezilyalı futbolcunun neden gönderildiğini sorgulamaya başladı.

Bazı taraftarlar, Talisca'nın takımdan ayrılmayı hak etmediğini savunurken yıldız futbolcunun ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Özellikle başarılı performansına rağmen gönderildiğini düşünen taraftarlar, transfer kararını eleştirdi.

GÖZLER ARA TRANSFER DÖNEMİNDE

Beşiktaş'ın eski yıldızını yeniden kadrosuna katıp katamayacağı merak konusu olurken Talisca'nın geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde somut bir adım atıp atmayacağı henüz bilinmiyor. Brezilyalı futbolcunun yeniden Beşiktaş forması giyme ihtimali, transfer döneminin dikkat çeken gelişmelerinden biri olmaya aday.

Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson TaliscaBeşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Anderson TaliscaFenerbahçeBeşiktaşTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • ALPEREN ALPEREN:
    YA BU FENER TARAFTARINI ANLAMAK ZOR..TALİSKA ÖNCEDEN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYİYORDU ALDINIZ DAHA SINRA PARA İÇİN ARAPLARA SATTINIZ. BEŞİKTAŞ TEKRAR ARAPLAEDAN AKMAK İSTEYİNCE SİZE NE OLUYORDA TEPKİ VERİYORSUNUZ.NEDEN GÜCÜNÜZE GİDİYOR 1 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Alsınlar bizim mallar adamın kıymetini bilmedi. Milyon eurolar verip aldılar bedavaya geri gönderdiler gönderdin en azından bonservis geliri elde etseydin o da yok takımın en skorer en faydalı oyuncusunu gönderdin. İnşallah haber doğrudur beşiktaş alır. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de Kuyt’la ilgili karar sonunda verildi Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400’den fazla ceza geldi Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400'den fazla ceza geldi
Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Korkulan oldu ABD ile gerilim sürerken İran’da art arda patlama sesleri Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
09:27
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
09:07
Dünyanın gözü Antalya’da COP31 bugün başlıyor
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor
09:06
Emre Belözoğlu’nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
08:52
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
08:49
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
08:32
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
07:46
Altın haftaya yükselişle başladı 6 bin 600 lira barajı aşıldı
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı
07:46
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
07:21
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
06:30
Korkulan oldu ABD ile gerilim sürerken İran’da art arda patlama sesleri
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri
06:22
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 09:32:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android