Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletine bağlı Fargo kentinde bir apartmanda yapılan bakım çalışması, yaklaşık iki yıldır sürdüğü öne sürülen korkunç bir olayı ortaya çıkardı.

DUYDUĞU SESİN PEŞİNDEN GİDİNCE BULDU

Çalışmalarda yer alan bir işçi, dairelerden birinden gelen yardım seslerini duyunca içeri girdi ve yatağa zincirlenmiş bir kadınla karşılaştı.

Mahkeme kayıtlarına göre olay yerine çağrılan polis ekipleri, kadını sağ ayak bileğine takılmış zincir ve asma kilitle yatağa bağlı halde buldu.

Odadaki pencerelerin alüminyum folyoyla kapatıldığı, yatağın karşısına ise kadını izlemek için bir güvenlik kamerası yerleştirildiği belirlendi.

Polis tarafından zincirlerinden kurtarılan kadın, vücudunda ve yüzünde tespit edilen morluklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİNİ İŞARET ETTİ

İngilizce bilmediği için tercüman aracılığıyla hastanede ifadesi alınan kadın, eski eşi Arturo Calzada Becerril tarafından 2024 yılında Meksika'dan Fargo'ya getirildiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır dışarı çıkmasına izin verilmediğini anlatan kadın, eski eşinin kendisine günde iki kez yemek getirdiğini ancak tuvalete gitmesine izin vermediğini belirtti.

Kadının ihtiyaçlarını odada bulunan bir kova aracılığıyla karşılamak zorunda bırakıldığı öğrenildi.

Kadın, ayrıca Becerril ile birlikte yaşadığı sevgilisi Erendira Amoles tarafından darbedildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını da öne sürdü.

Becerril ve Amoles

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 40 yaşındaki Arturo Calzada Becerril ile 41 yaşındaki Erendira Amoles'i gözaltına aldı.

İki şüpheli hakkında insan kaçırma suçlaması yöneltilirken Becerril ayrıca yaralamayla sonuçlanan aile içi şiddet, Amoles ise saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Kadının yaşadıklarına ilişkin soruşturma sürüyor.