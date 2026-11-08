Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu! Çok şanssız bir an yaşandı - Son Dakika
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Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu! Çok şanssız bir an yaşandı

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Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu! Çok şanssız bir an yaşandı
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TFF 2. Lig ekibi 12 Bingöl Spor'un futbolcusu Aykut Tezcan, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında çok şanssız bir an yaşadı. Maçın henüz 23. saniyesinde kalecisinin kurtardığı topu kornere yollamak isteyen Aykut Tezcan, topu doğrudan kalesine gönderdi. Maça adeta 1-0 yenik başlayan 12 Bingöl Spor, mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden 12 Bingöl Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında yeşil sahalarda talihsiz bir ana tanıklık etti.

23. SANİYEDE KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Beyoğlu Yeni Çarşı etkili oldu. Henüz 23. saniyede kaleciden dönen topu tehlike bölgesinden uzaklaştırarak kornere yollamak isteyen 12 Bingöl Sporlu futbolcu Aykut Tezcan, yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

MAÇI KONUK EKİP KAZANDI

Maça adeta 1-0 geride başlayan 12 Bingöl Spor, bu erken golün şokunu üzerinden atamadı. Mücadelenin geri kalan bölümünde skoru lehine çeviremeyen konuk ekip, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Türkiye Futbol FederasyonuBeyoğluBingölFutbolSporSon Dakika

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