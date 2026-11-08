Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz

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Emre Belözoğlu\'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
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2 yorum
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Emre Belözoğlu\'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
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Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti 'mükemmel bir başlangıç' olarak değerlendirdi. Yüksek kaliteye sahip oyuncuların organizasyon eksiklerini gidermek için çok çalışacaklarını belirten Belözoğlu, ''Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Bu konuda iyi değiliz. Daha fazla çalışacağız, daha iyi olacağız'' dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 5-0 kazanılan Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ"

Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, "Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel. Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Bunu söylemem lazım. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif. Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız. Oyuncular tebriği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var." dedi. 

Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz

''TEVECCÜHÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Taraftarlara mesaj yollayan genç hoca, "Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Daha iyisini fazlasıyla yapabiliriz. Küçük bir eleştirim olacak bu maçla ilgili. Takımımın daha iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz

"İYİ DEĞİLİZ, DAHA İYİ OLACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Belözoğlu, "Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Bu konuda iyi değiliz. Daha fazla çalışacağız, daha iyi olacağız." yorumunu yaptı. 

Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz

"OYUN GELİŞECEK"

Emre Belözoğlu son olarak, "Oyuncuların en güçlü yönünü ortaya çıkarmak için çalışacağız. Liverpool ve bu maçta oyuncular açlar. İyi bir oyuncu grubumuz var. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Kulübede onların bir yardımcısı var. Oyun gelişecek, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncuların kalitesine, bizim becerimize inanıyorum." açıklamasında bulundu. 

Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
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Okurların en beğendiği yorum

“Maç resmen satılmış daha ne olsun yani. tabi 5 tane atarsınız.”

Tüm yorumlar (2)
Emre BelözoğluFenerbahçeÇorum FKFutbolSözlerÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • abuzittin Kirar abuzittin Kirar:
    Maç resmen satılmış daha ne olsun yani. tabi 5 tane atarsınız. 3 6
  • muhammedbayrm muhammedbayrm:
    kesinlikle katılıyorum güzel tesbit 0 0
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