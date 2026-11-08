Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen\'in geri dönüş tarihi belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen\'in geri dönüş tarihi belli oldu
Haber Videosu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen golcü futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesi hedefleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinden sakatlık yaşayan Victor Osimhen başarılı bir operasyon geçirdi.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

27 yaşındaki Nijeryalı santrforun dizinde oluşan serbest fragman ameliyatla temizlenirken, cerrahi müdahale esnasında yapılan kontrollerde olumsuz bir ekstra bulguya rastlanmadı. Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, yıldız golcünün sahalardan yaklaşık 3 ila 4 hafta uzak kalmasının beklendiğini aktardı. 

Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu

GERİ DÖNÜŞÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA 

Tedavi ve rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başlanan Osimhen'in, 30 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alması hedefleniyor.

Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu

''6 AYA KADAR UZAYABİLİR''

Sakatlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortopedi, Travmatoloji ve Spor Yaralanmaları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erbil, "Böyle bir durumda bir oyuncu, en iyi senaryoda 3 hafta sonra sahalara dönebilir. İkinci ihtimalde de kronik ödem varsa 6 aya kadar uzayabilir. Osimhen'de büyük bir fragman olmaması ve sahada oynamaya devam edebilmiş olması olumlu bir haber." ifadelerini kullandı.

Victor OsimhenGalatasarayOperasyonBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ölümden döndü Ameliyatı ertelendi Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ölümden döndü! Ameliyatı ertelendi
Domuz avında kuzenini vurdu Çalıdaki sesi yabani hayvan sandığı öne sürüldü Domuz avında kuzenini vurdu! Çalıdaki sesi yabani hayvan sandığı öne sürüldü
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı 11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:44
7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu
7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:36
’’Zemin nasıldı’’ sorusuna Torreira’dan bomba yanıt
''Zemin nasıldı?'' sorusuna Torreira'dan bomba yanıt
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
14:54
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
14:44
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:01:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android