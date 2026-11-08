Gaziosmanpaşa\'da 15 katlı binanın 12\'nci katındaki yangına ekipler müdahale ediyor

Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binanın 12'nci katındaki yangına ekipler müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin 15 katlı binadaki yangına müdahalesi sürüyor.
GAZİOSMANPAŞA'da 15 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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