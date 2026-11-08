Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

1990'lı yıllarda "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pamela Anderson, gösterişli hayatından uzaklaşarak sade bir yaşamı tercih etti. Yıllarca kırmızı halılarda boy gösteren ünlü oyuncu, şimdilerde Kanada'nın Vancouver Adası'nda ailesinden kalan arazide yaşıyor. Makyajsız görünümü ve doğallığı benimseyen Anderson, yeni hayatından oldukça memnun olduğunu dile getiriyor.

11,8 MİLYON DOLARLIK MALİKANESİNİ SATTI

Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Anderson, ABD'nin Malibu bölgesinde bulunan deniz manzaralı malikanesini 11,8 milyon dolara satarak rotasını Kanada'ya çevirdi. Ünlü oyuncu, büyükanne ve büyükbabasının 1950'li yıllarda satın aldığı yaklaşık 6 dönümlük aile mülkünü restore ederek çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Hayatındaki bu büyük değişimi "hayatımı yeniden yazmak" sözleriyle anlatan Anderson, artık zamanının büyük bölümünü bahçesinde geçiriyor.

AŞK DEFTERİNİ KAPATTI

Özel hayatıyla yıllarca magazin dünyasının yakın takibinde olan Pamela Anderson, şimdilerde yalnız yaşamayı tercih ediyor. Romantik ilişkilerden uzaklaşan oyuncu, doğayla baş başa geçirdiği günlerin kendisine mutluluk verdiğini belirtiyor. Bir zamanlar Hollywood'un ışıltılı davetlerinin vazgeçilmez isimlerinden olan Anderson, artık bahçe işleriyle uğraşıyor ve köpekleriyle vakit geçiriyor.

"KÖPEKLERİMLE VE SEBZELERİMLE MUTLUYUM"

Yeni yaşamına ilişkin konuşan Anderson, "Bu yılı köpeklerimle, sebzelerimle, ağaçlarla ve okyanusla baş başa geçirmekten gerçekten çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Oyunculuğun yanı sıra cilt bakım markasıyla da ilgilenen ünlü isim, makyajsız görünümüyle doğal güzelliğini ön plana çıkarıyor. Bir dönemin plajlarda koşan ünlü yıldızı, artık gün doğumunu Kanada'daki iskelesinden izliyor.