Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı

1990'lı yıllarda müzik dünyasında adını duyuran şarkıcı Alihan, bu kez şarkılarıyla değil, TikTok'ta açtığı canlı yayınla dikkat çekti. Son dönemde çok sayıda kişinin katıldığı slime akımına dahil olan Alihan, kamera karşısında izleyicilerden gelen sanal hediyelerle yayını sürdürdü. Şarkıcının yayın sırasında istediği hediyeler yerine farklı hediyeler gönderen izleyicilere kızdığı görüldü.

Bir dönemin tanınan isimlerinden Alihan'ın slime yayınlarına katılması, müzik kariyerinden farklı bir içerikle izleyici karşısına çıkması açısından dikkat çekti. Canlı yayında hediye gönderen izleyicilerle iletişim kuran şarkıcının, yanlış hediye gönderildiğinde tepki göstermesi yayının öne çıkan anlarından biri oldu.

SLIME YAYINLARI NASIL PARA KAZANDIRIYOR?

TikTok'ta son haftalarda yaygınlaşan slime yayınlarında kullanıcılar, kamera karşısında yapışkan ve esnek kıvamlı karışımlar hazırlıyor. İzleyiciler ise gerçek parayla satın aldıkları jetonlar aracılığıyla yayıncılara sanal hediyeler gönderiyor. Gönderilen hediyenin türüne göre karışıma yeni malzemeler eklenebiliyor veya yayındaki işlemler değişebiliyor.

Bu yayınlarda kullanılan tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemeler, izleyicilerin gönderdiği hediyelerle ilişkilendiriliyor. Böylece yayıncı ile izleyici arasında sürekli bir etkileşim oluşurken sanal hediyeler de belirli kesintilerin ardından yayıncı için kazanca dönüşebiliyor.

BİR GECELİK KAZANÇ İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Slime yayınlarının yaygınlaşmasında yüksek kazanç iddiaları da etkili oldu. Bir çiftin gerçekleştirdiği yayından tek gecede 3 milyon lira kazandığı öne sürüldü. Ancak söz konusu çift, iddiayı reddederek yaklaşık 140 bin jeton topladıklarını ve bunun 26 ila 28 bin lira civarında bir tutara karşılık geldiğini açıkladı.

Yayın için kullanılan malzemelere yaklaşık 17 bin lira harcadıklarını belirten çift, elde edilen kazançtan vergi kesintisi de yapıldığını ifade etti. Buna rağmen slime yayınları, gelir elde etmek isteyen çok sayıda kişinin denediği içerik türlerinden biri haline geldi.

SLIME AKIMINDAN SONRA PİRİNÇ VE MERCİMEK YAYINLARI BAŞLADI

Slime yayınlarının ardından TikTok'ta yeni bir canlı yayın türü daha ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar bu kez kamera karşısında pirinç ve mercimek ayıklayarak izleyicilerden hediye istemeye başladı. Slime hazırlama yayınlarında olduğu gibi bu içeriklerde de izleyicilerin gönderdiği sanal hediyeler üzerinden gelir elde edilmesi amaçlanıyor.

Yüksek kazanç beklentisiyle giderek çeşitlenen yayınlara bir dönemin şarkıcılarından Alihan'ın da katılması, bu akımın yalnızca yeni içerik üreticileriyle sınırlı kalmadığını gösterdi.

ALİHAN KİMDİR?

Alihan, 1990'lı yıllarda Türk pop ve halk müziği alanında çıkardığı albümlerle tanınan şarkıcı ve bestecidir. Biyografi kayıtlarına göre 2 Şubat 1974'te Sivas'ta dünyaya gelen sanatçı, 1992 yılında yayımladığı "Bu Gecede Yalnız Kaldım" albümüyle müzik kariyerine başladı.

1994 yılında "Bu Kadın Neden Ağlıyor & Sana mı Tapacaktım", 1995'te "Huzurundayım", 1997'de "Toprağım & Sen Özelsin" ve 2001'de "Yaralı Kadın" gibi çalışmalar yayımlayan Alihan, özellikle duygusal şarkılarıyla tanındı. Şarkıcılığının yanı sıra bestecilik de yapan sanatçının, Güllü'nün seslendirdiği "Kime Aşıksın" adlı eserde de imzası bulunuyor.

Sonraki yıllarda müzik çalışmalarını sürdüren Alihan, 2015'te "Her Mevsim Bende Kış & Sahte Sevgililer" adlı çalışmasını dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçı, son olarak TikTok'taki slime yayınıyla farklı bir alanda izleyicilerin karşısına çıktı.