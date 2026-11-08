Gaziantep'te ticari araç üst geçidin ayağına saplandı, 2 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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Gaziantep'te ticari araç üst geçidin ayağına saplandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Gaziantep\'te ticari araç üst geçidin ayağına saplandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
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Gaziantep\'te ticari araç üst geçidin ayağına saplandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
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Gaziantep'te İpek Yolu üzerinde iddiaya göre lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına saplandı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Gaziantep'te İpek Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiği patlayan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AS 0359 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarparak ok gibi saplandı. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından, kimliklerinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İpek YoluGaziantep3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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