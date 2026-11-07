Köroğlu Rampaları\'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı

Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nda, Ankara yönündeki Köroğlu Rampaları'nda iki otomobilin çarpışmasının ardından 4 otomobil ve 1 tır da kaygan zeminde duramayarak kazaya karıştı. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılırken, bir süre tek şeritten verilen ulaşım araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMADILAR
Otoyolun Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, aynı bölgede 4 otomobil ile 1 tır da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Otoyol Jandarması sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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