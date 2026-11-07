Ankara\'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar ile Soğuksu Milli Parkı, sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplandı.
Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kentin kuzeyinde yer alan Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar, güne karla uyandı.
SOĞUKSU MİLLİ PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı, Ankara'nın doğal güzellikleriyle bilinen Soğuksu Milli Parkı'nda da etkili oldu. Gece saatlerinde düşen sıcaklıkların ardından bölgedeki yüksek kesimler beyaza büründü. Yaylalarda ve milli parkta oluşan kış manzaraları dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)