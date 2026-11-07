Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü - Son Dakika
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Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

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Ankara\'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü
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Ankara\'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar ile Soğuksu Milli Parkı, sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kentin kuzeyinde yer alan Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar, güne karla uyandı.

SOĞUKSU MİLLİ PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı, Ankara'nın doğal güzellikleriyle bilinen Soğuksu Milli Parkı'nda da etkili oldu. Gece saatlerinde düşen sıcaklıkların ardından bölgedeki yüksek kesimler beyaza büründü. Yaylalarda ve milli parkta oluşan kış manzaraları dikkat çekti.

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Kaynak: İHA
KızılcahamamÇamlıdereTürkiyeGüncelAnkaraYaşamÇevrekarSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Kurt fotoğrafını neden koyarlar anlamadım. Sanki kurt inecek kadar kar yağmış da 0 0
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