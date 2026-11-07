Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teklif Meclis\'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
17 yorum

TBMM gündemine taşınan yeni kanun teklifleriyle pilotlar, doktorlar, mühendisler ve öğretmenler dahil birçok meslek grubunun 5 ila 15 yıl arasındaki kıdem şartlarıyla yeşil pasaport kapsamına alınması hedefleniyor.

Türkiye'de hususi damgalı pasaport hakkının genişletilmesine yönelik talepler TBMM gündeminde yer almaya devam ederken; pilotlardan doktorlara, mühendislerden özel okul öğretmenlerine kadar birçok meslek grubu için hazırlanan kanun teklifleri meclise sunuldu.

Hususi damgalı (yeşil) pasaport kapsamının genişletilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifleri; pilotlar, sağlık çalışanları, mühendisler, mali müşavirler, muhtarlar ve öğretmenler gibi geniş bir meslek kitlesini kapsıyor. Hazırlanan tekliflerde meslek gruplarına göre 5, 10 ve 15 yıllık fiili çalışma şartları öngörülüyor.

PİLOTLARA 5 YIL, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 15 YIL ŞARTI

Meclis'e sunulan teklifte, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan kişilere yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor. Sağlık alanında ise kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen görev yapan hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve serbest eczacıların kapsama alınması isteniyor. Düzenleme yasalaşırsa kıdem şartını karşılayan özel sektör sağlık çalışanları da bu haktan yararlanabilecek.

MÜHENDİS, MİMAR, MALİ MÜŞAVİR VE MUHTARLAR DA LİSTEDE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensupları için 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem şartları gündeme getirildi. Sunulan diğer tekliflerde ise köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra yeminli mali müşavirler ile en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlerin yeşil pasaport alabilmesi amaçlanıyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE... 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan ve en az 10 yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere de hususi damgalı pasaport verilmesi teklif edildi. Kabul edilmesi durumunda özel okul öğretmenleri ilk kez bu haktan faydalanacak.

DÜZENLEMELER HENÜZ YASALAŞMADI

Pilot, sağlık çalışanı, mühendis, mimar, muhtar, mali müşavir ve özel okul öğretmenlerini kapsayan teklifler henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemelerin kanunlaşması için TBMM komisyonları ile Genel Kurul'daki onay süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Yapin yapin zaten yesil pasaportun degeri kalmadi Avrupa yesil pasaportlara vize uygulayacak AB meckisinde bu konuda calismalar yapiluyor”

Tüm yorumlar (17)
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (17)

  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Yapin yapin zaten yesil pasaportun degeri kalmadi Avrupa yesil pasaportlara vize uygulayacak AB meckisinde bu konuda calismalar yapiluyor 7 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Amaç pasaport harçları ile kasaya para gelsin yoksa yeşil sarı rengi ne olursa olsun pasaport hikaye , adamlar vizeyi koymuş şu an elli civarı ülke yeşilden de vize istiyor 2 1
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Yurt dışına gidebilen memur varmıda millet aç aç ne pasaportu 3 2 Yanıtla
  • FUAT SÖYLER FUAT SÖYLER:
    YUH ARTIK. HERKESE VERİN BİTSİN BU İŞ. 3 1
  • Erdi KATA Erdi KATA:
    bol keseden atan kanun teklifi ancak Muhalefete aittir. iktidara geldiklerinde ilk soruda tek cevap şudur, çalışmalar devam ediyor.nokta. boş haber 1 2 Yanıtla
  • okanptc okanptc:
    16 yillik memurum alamadim, bu kanun gecsin AYM ye iptal davasi acicam. siz önce 15 yilini dolduran memurlara verin 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Emeklilere zamda sürpriz formül Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
12:21
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:30:12. #7.13#
SON DAKİKA: Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android