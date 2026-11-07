Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti - Son Dakika
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Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

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Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
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CHP'den 24 Ağustos'ta ayrılarak Yeni Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, partisinden istifa etti. Parti içindeki kişisel çıkar mücadelelerine ve kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıklara tepki gösteren Yüceer, hasta yatağında olduğu dönemde kurultay delegesi olarak dahi yazılmadığını belirtti. "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım." diyen Yüceer, siyasi nezaketin ve yol arkadaşlığı hukukunun zedelendiğini vurguladı.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bir kez daha istifa kararı aldı. Yüceer'in kararında, parti içindeki kongre tartışmaları ve kendisine yönelik tutum etkili oldu. Belediye başkanı, istifasının ardından önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu açıkladı.

HASTA YATAĞINDAYKEN YAŞANANLARA İSYAN ETTİ

Yeni Parti'den ayrılma kararının gerekçelerini açıklayan Candan Yüceer, özellikle il kongresinde yaşananlara tepki gösterdi. Hasta olduğu dönemde kurultay delegeliği üzerinden tartışmalar çıktığını belirten Yüceer, kendisinin delege listesine dahi alınmamasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Yüceer'in açıklamasında yalnızca kongrede yaşanan anlaşmazlıklar değil, parti içindeki kişisel çıkar hesaplarına yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Belediye başkanı, siyasette makam ve koltuk mücadelesinin ortak değerlerin önüne geçtiğini savundu.

Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

"BEN SİYASETİ KOLTUK HESABI YAPMAK İÇİN YAPMADIM"

Yüceer, istifa kararını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda. Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. 

"YOL ARKADAŞLIĞI HUKUKUNUN BU KADAR KOLAY ÇİĞNENDİĞİ ANLAYIŞIN İÇİNDE YOKUM"

Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ. Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."

İSTİFA SONRASI TEKİRDAĞ MESAJI VERDİ

Yüceer'in açıklamasında öne çıkan bir diğer nokta ise belediye hizmetlerine ilişkin mesajları oldu. Siyasi hesaplaşmaların parçası olmayacağını belirten Yüceer, Tekirdağ'ın 11 ilçesinde devam eden yatırımlara ve vatandaşların beklentilerine odaklanacağını vurguladı.

Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Okurların en beğendiği yorum

“hayırlı olsun AKP ye mi”

Tüm yorumlar (52)
Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiCandan YüceerYeni PartiTekirdağAğustosGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (52)

  • colakfenerbahce446 colakfenerbahce446:
    hayırlı olsun AKP ye mi 35 10 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Partinin başında adam gibi Bir lider olmayınca bu istifalar daha çok yaşanır ondan sonra suçlu ak Parti partisine sahip çıkamayan lider mi olur 40 16
    Ramadan Svs Ramadan Svs:
    BAŞKA PARTİMİ VAR TABİKİ AK PARTİYE 31 18
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    AKP MİLLETE MADDİ OLARAK FAYDASI OLMAYINCA BU TUR ŞEYLERE BAŞVURMASI NORMAL AMA SEÇİM KAZANMAK ÇOK ZOR 13 23
    aykut koçak aykut koçak:
    yeni partinin şu ülkeye hayrı dokunacağına gerçekten inanan var mı acaba...kemal sunalun koltuk belası filmini yaşıyolar resmen 8 10
    Ali Tokgöz Ali Tokgöz:
    O hiçbir yeni partilide çıkıp ne oluyor bize demiyor.Neden bu başkanlar partiden istifa ediyor diye sorgulanıyor. işin kolayı bu başkanında kirli.işleri vardı deyip çamur atmak. Aslında kimin kirli olduğunu anlamak zor değil. bunu sorgulamak işlerine gelmiyor. 14 1
    Serkan Acar Serkan Acar:
    Ali Tokgöz onu maalesef söyleyemiyoruz:) 5 1
    Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    candan hanim dürüstür gereğini yapmış 0 0
  • tugkantugkan63 tugkantugkan63:
    belediye başkanlıgındanda istifa etmesi Tekirdağ için hayırlı olur 11 18
    MGk MGk:
    Yeni partiye geçerken niye etmemiş halk onu Chp de seçti 15 11
    FLOZOF FLOZOF:
    MGk iki gün sonra AKP ye katılınca başkanım diye peşine koşarsın 6 6
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    MGk: Yeni partinin chp den ayrılanların kurduğu bir parti olduğunu aralarında fak olmadığını bilmeyecek kadar siyaset cahili isen bu konularda yorum yapma:) Ayrıca arkadaş parti değiştireceğinden agepeye geçeceğinden dolayı istifa etmeli demiyor, başkanlıktan ayrılması Tekirdağ için iyi olur demiş demek ki memnun değil 4 6
    Serkan Acar Serkan Acar:
    Mehmet vatandaş peki şu anda yeni partiden aday olsa bu kadar oy alabilecek mi 5 3
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bir tane doğru parti olmaz mı arkadaş, hepsinde ayrı sorun 0 2
    Haci İsmail Bayhan Haci İsmail Bayhan:
    Filozof ve Mehmet vatandaş ilkokul çağındaki çocuk dahi biliyor hizmet eden tek parti akp diye bir siz anlayamadiniz artık anlama organiniz nereyse 0 0
  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    şu ülkenin geldiği hale bakarmısınız vay ülkem vay 8 13 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    yuceer dürüst bir insandir teprik ederim candan hanimi 10 10
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Sebebi ne bilardomu Eko mu 9 4 Yanıtla
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