Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi - Son Dakika
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Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi

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Süper Lig\'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi
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1 yorum

Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlılar 19 puanla 6. sıraya yükselirken üst üste 8. yenilgisini yaşayan Eyüpspor, 3 puanla ligin son sırasında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Kocaelispor üç puanı hanesine yazdırırken Eyüpspor'un ligdeki kötü gidişatı devam etti.

KOCAELİSPOR İŞİ İLK YARIDA BİTİRDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kocaelispor, henüz 5. dakikada Daniel Agyei'nin attığı golle öne geçti. Erken bulduğu golün ardından üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar, 28. dakikada Berkan Kutlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda yakaladığı 2-0'lık avantajı maçın sonuna kadar koruyan Kocaelispor, deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi

EYÜPSPOR ÜST ÜSTE 8. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Ev sahibi Eyüpspor'un galibiyet hasreti Kocaelispor karşısında da sona ermedi. İstanbul temsilcisi, ligde üst üste 8. yenilgisini yaşayarak kötü gidişatını sürdürdü. Bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde eden Eyüpspor, diğer 10 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 3 puanla son sırada bulunan İstanbul ekibi, küme düşme hattından uzaklaşma fırsatını bir kez daha değerlendiremedi.

Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi

KOCAELİSPOR 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönen Kocaelispor, ligdeki 6. galibiyetini elde ederek puanını 19'a yükseltti. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla haftayı 6. sırada tamamladı. Kocaelispor'un ligdeki yükselişi devam ederken Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı.

KOCAELİSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eyüpspor ise 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

KocaelisporEyüpsporSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Semih Yetkin Semih Yetkin:
    Dünya da adalet aramak cahilliktir dünya da adalet olsaydı yapisaray Galatasaray küme düşürülürdu 0 0 Yanıtla
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