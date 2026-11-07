Gençler, karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! Ayak küçülten bile var - Son Dakika
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Gençler, karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! Ayak küçülten bile var

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Gençler, karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! Ayak küçülten bile var
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Sosyal medyada hızla yayılan dijital güzellik algısı, estetik cerrahide alışılmışın dışında talepleri de beraberinde getirdi. İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, “Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi süper estetik beklentilerle tarafımıza başvuran hastalar var. Çocuklar annelerden yaz tatili, karne hediyesi olarak dudak dolgusu isteyeme başladılar” diyerek uyarılarda bulundu.

Son yıllarda tüm dünyada estetik uygulamalara olan talep sıklıkla gündeme gelirken uzmanlar, sosyal medya platformlarındaki filtreler, çeşitli uygulamalar vs. kullanımlarıyla adeta kusursuz görünüm sunan dijital içeriklerin kişilerin taleplerinde de değişiklikler getirdiğini söylüyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu bazı kişilerin dijital ortamlarda karşılaştıkları görseller sonrası omuz genişletme, ayak küçültme gibi taleplerle kendilerine gelebildiğini belirtti. Her cerrahi işlemin riskleri de beraberinde getirdiğini aktaran uzmanlar, işlemlerin ehil ellerde yapılmasının hayati olduğuna dikkat çekti. Estetik işlem taleplerinde yaşın düştüğünü aktaran Hocaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HİÇ BEKLENMEDİK TALEPLER GELMEYE BAŞLADI" 

Başvurularla ilgili konuşan Prof. Dr. Yakup Çil, "Estetik işlemler sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla yaygınlaşmaya, son dönemde hiç beklenmedik taleplerle gelen hastalarımız olmaya başladı. Ayaklarını küçülttürmek isteyen hastalar, ‘Ayakkabı, ayağım küçük olursa daha güzel, şık duracak' deyip gelen hastalar karşımıza çıkmaya başladı. Bayanlar ‘Omzum daha dar olsun, giydiğim kıyafetler daha şık dursun' diye daralttırmak isterken erkekler de omuzları daha geniş dursun diye ameliyat olmak istiyor. Bu ameliyatlar sosyal medyada gözüktüğü kadar basit değil. Doğumsal bir anomalisi varsa böyle ameliyatlar yapılabilir" dedi.

"OMUZ GENİŞLETMEK İSTEYEN ERKEKLER VAR"

Sözlerini sürdüren Çil, "Her ameliyatın kendine özgü komplikasyonları vardır. Erkekler ‘Hocam biraz daha atletik gözükmek istiyorum, spor yapıyorum ama omuzlarım hiçbir zaman o kadar geniş olmayacak, omzumu genişletebilir misiniz?' diyor. Bazı doğumsal anomalilerde eller ve ayaklarda büyüklük meydana gelebiliyor. Ona uygun cerrahi işlemlerimiz var tabi ki" şeklinde konuştu.

"20-30 YAŞ ÇOK FAZLA TALEPKAR OLABİLİYOR"

‘Estetik işlemlerin sınırını bilmek gerek' diyerek sözlerine devam eden Çil, "Sosyal medyanın etkisi çok büyük, bütün dünyada hepimiz görüyoruz. Gereksiz cerrahi işlemlerden kaçınmakta fayda var. Sosyal medyayı çok fazla kullanan 20-30 yaş grubu, bu tarz ameliyatlar için çok fazla talepkar oluyor. Omuz genişletme için erkeklerde 20-30 yaş çok fazla talepkar oluyor. Hepimizin vücut yapısı bir değil, oranlar farklı, gerekli olan bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bazen bana kızıyorlar, kendi yakınlarımdan bile tepki aldığım oluyor" ifadelerini kullandı.

"BU, TIPKI İNŞAATTA BİR KOLUNU KESMEK GİBİ"

‘İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Polikliniğimiz çok yoğun bir poliklinik' diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Hocaoğlu, "Plastik, rekonstrüktif, estetik cerrahi o kadar geniş bir yelpazeye sahip ki gerçekten başvurular da bunlarla ilişkili olarak çok geniş şekilde karşımıza gelebiliyor. Dijital illüzyonlara, fikirlere kapılmış insanlar da başvurmakta. Omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi birazcık daha süper estetik diyelim, beklentilerle tarafımıza başvuran hastalar var. Ayağı, Sindirellanın ayağı gibi ince ve narin hale getirmek, öyle görünmesini sağlamak için tarak kemiklerinden kemikler çıkarılabilir, daha ince ve küçük hale getirebiliriz ama bir aksamını bozmak, bir kolonunu eksiltmek tıpkı inşaattaki bir kolonu kesmek gibi" diye konuştu.

"TALEPLERİ DİNLERKEN PSİKOLOJİK DURUMLARINI DA DEĞERLENDİRMELİYİZ"

    Talepler karşısında birçok açıdan değerlendirme yaptıklarına dikkat çeken Hocaoğlu, "Bir yandan hastaların taleplerini dinlerken bir yandan da psikolojik durumlarını da gerçekten değerlendirmekteyiz. Patolojik bir durum sezinlediğimiz zaman onlardan ilk önce bir psikiyatri konsültasyonu da istemekteyiz. Böyle durumlarda, uç işlem taleplerinde mutlaka bu tarz değerlendirmelerimiz de olacaktır" dedi.

    "15 SANİYELİK ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLERİNE ALDANMAYIN"

    "Hasta gerçekten beğendiği bir görüntüyle karşımıza gelebilir" diyen ve işlemlerin sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerekliliğine dikkat çeken Hocaoğlu, "Sosyal medyada popülerize edilmiş sanal bir görüntü de olabilir, bütün tıbbi olgularda hesap yaparak ilerliyoruz. Bilimsel olarak gerçekleri anlatıyoruz. İşlemlerin aslında sosyal medyada gösterildiği gibi 15 saniyelik öncesi sonrası fotoğraflarda olduğu gibi bir dokunuş değil, kendine özel komplikasyonlar barındırabilecek tıbbi müdahaleler olduğunu, her tıbbi müdahalenin bir komplikasyonu olabileceğini, komplikasyonlar sonucunda hayatları boyunca taşıyabilecekleri fonksiyon kayıpları yaşayabileceklerini anlatıyoruz" diye konuştu.

    "ÜRKÜTÜCÜ TALEPLERLE GELİYORLAR"

    Estetik müdahale taleplerinde yaş sınırının giderek düştüğüne de dikkat çeken Hocaoğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bir baba, doktor onun üzerine bir plastik cerrahi hocası olarak benim gerçekten son zamanlarda kafamı kurcalayan ve rahatsız eden bir mevzuyu da paylaşmak isterim. Plastik ve estetik cerrahi beklentilerinin yaş sınırı o kadar düştü ki artık bazen çocuklar annelerinden yaz tatili hediyesi, karne hediyesi olarak dudak dolgusu istemeye başladılar. Bize bu tarz ürkütücü taleplerle geliyorlar. Her tıbbi işlemin bir komplikasyon ihtimali var. Bu konularda çok duyarlı olmak lazım".

    Kaynak: İHA
    İstanbulSağlıkGüncelKarneSon Dakika

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