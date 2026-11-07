Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

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Fenerbahçe\'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
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Fenerbahçe\'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları, Archie Brown ise cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'de maç öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma için belirlenen futbolcuları kamuoyuyla paylaşırken üç önemli oyuncunun kadroda bulunmaması dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Çorum FK karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Archie Brown ise cezası nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Sarı-lacivertli kulübün açıkladığı kamp kadrosunda şu 23 futbolcu bulunuyor:

Kaleciler: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin.

Defans: Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür.

Orta saha ve hücum: N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
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