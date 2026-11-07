Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini

Milyonlarca çalışanın kilitlendiği 2027 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması beklenirken, Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç ezber bozan bir hesap paylaştı. Türkiye'de hayat pahalılığının temel sorunlardan biri olduğuna ve sadece gelecek enflasyon beklentileriyle yapılan güncellemelerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Dinç, zam oranında geçmiş enflasyonun esas alınması gerektiğini vurguladı.

"GELECEK ENFLASYONLA GÜNCELLEME YETERSİZ KALIYOR"

Asgari ücretin belirlenme sürecinde yaşam ve geçim şartlarının doğrudan hesaba katılması gerektiğini belirten Yusuf Dinç, beklentiye dayalı ücret artışlarının tutmayan hedefler nedeniyle çalışan aleyhine sonuçlandığını kaydetti. Dinç, gerçekleşen geçmiş enflasyon oranının dikkate alınmasının daha adil bir yaklaşım olacağını ifade etti.

%30 ZAMLA NET 36 BİN 498 TL FORMÜLÜ

Dinç'in geçmiş enflasyon beklentileri doğrultusunda yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 30'luk bir artış senaryosunda net asgari ücret 36 bin 498 TL seviyesine yükselecek. Halihazırda 2026 yılı boyunca asgari ücret aylık brüt 33 bin 30 TL, net ise 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanıyor.

RESMİ SÜREÇ ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için takvim henüz resmen başlamadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı içerisinde ilk toplantısını gerçekleştirerek pazarlıkları başlatması bekleniyor.