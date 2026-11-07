Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini - Son Dakika
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Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini

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Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
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12 yorum

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı toplantıları öncesinde 2027 zammına dair değerlendirmeler sürerken, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı ekonomist Yusuf Dinç geçmiş enflasyon esasına dayalı yüzde 30'luk bir artışla net asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye ulaşabileceğini belirtti.

Milyonlarca çalışanın kilitlendiği 2027 asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması beklenirken, Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç ezber bozan bir hesap paylaştı. Türkiye'de hayat pahalılığının temel sorunlardan biri olduğuna ve sadece gelecek enflasyon beklentileriyle yapılan güncellemelerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Dinç, zam oranında geçmiş enflasyonun esas alınması gerektiğini vurguladı.

"GELECEK ENFLASYONLA GÜNCELLEME YETERSİZ KALIYOR"

Asgari ücretin belirlenme sürecinde yaşam ve geçim şartlarının doğrudan hesaba katılması gerektiğini belirten Yusuf Dinç, beklentiye dayalı ücret artışlarının tutmayan hedefler nedeniyle çalışan aleyhine sonuçlandığını kaydetti. Dinç, gerçekleşen geçmiş enflasyon oranının dikkate alınmasının daha adil bir yaklaşım olacağını ifade etti.

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini

%30 ZAMLA NET 36 BİN 498 TL FORMÜLÜ

Dinç'in geçmiş enflasyon beklentileri doğrultusunda yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 30'luk bir artış senaryosunda net asgari ücret 36 bin 498 TL seviyesine yükselecek. Halihazırda 2026 yılı boyunca asgari ücret aylık brüt 33 bin 30 TL, net ise 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini

RESMİ SÜREÇ ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için takvim henüz resmen başlamadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı içerisinde ilk toplantısını gerçekleştirerek pazarlıkları başlatması bekleniyor.

Okurların en beğendiği yorum

“aman ne büyük müjde! nasıl bitecek o para ya insan çıldırırcasına harcar gene bitmezzz”

Tüm yorumlar (12)
Asgari Ücret Tespit KomisyonuAsgari ÜcretEkonomiAralıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (12)

  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    aman ne büyük müjde! nasıl bitecek o para ya insan çıldırırcasına harcar gene bitmezzz 13 0
    murat4455 murat4455:
    Bugün tespit edilse bile 3 ay sonra işçinin eline geçecek olan asgari ücret 40 bin lira bile olsa 3 ay sonra açlık sınırı yine 45 bin liranın üstüne çıkacaktır. Onun için asgari ücretin en az 50 bin olması gerekir. 0 1
  • Heisenberg Heisenberg:
    hersene aynı boş tantana 11 0
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    şuanda marketler yüzde 15-20 zam yaptılar.bi 15-20 daha yılbaşında yapacaklar.biz şubatta maaş alana kadar 50 yi bulur.ama biz 30 alacağız.iyiymiş.burada şerefsiz,ahlaksız kim.devletmi esnafmı 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım:
    yaw asgarî ücrete zam gelmesi iyi bişe değil yüzde 35 verse herşeye yuzde 70 90 zam yaslicaklar ahahhaha 3 0 Yanıtla
  • ferhanogluomer0 ferhanogluomer0:
    şu fonlardan bizede zam yapın ne olucak sadece ,1 kişinin karı verirse varya 40 bin TL bile olur 1 0 Yanıtla
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    36000 çok az.En 60000 lira olmalı 1 0
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