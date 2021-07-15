Son Dakika Aralık Haberleri

- 09:24 Son dakika haberi: Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi
Bir son dakika haberine göre Kanada ordusunda 2016'dan bu yana 726 cinsel saldırının rapor edildiği bildirildi.
- 02:15 Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.
- 00:57 Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç kentinde inşa edilmekte olan 522 deprem konutunun şantiyesini ziyaret ederek, 7 ay içinde çalışmaların yüzde 80 ve konutların neredeyse yüzde 90'nın ise kaba inşaatının tamamlandığını...
- 00:49 İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı
İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyenin iştirakine ait bir şirket tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 69 kişi eylem yaptı.
- Dün Dün 22:13 Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.
- Dün Dün 19:58 Son dakika haber: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği dava dosyası adli tıpa gönderilecek
Edinilen son dakika haberine göre HES Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz'ın dava dosyası, mağdurun yaralanma sonucu herhangi bir uzuv kaybına (kalıcı hasar) uğrayıp...
- Dün Dün 19:07 Bedelli askerlik ücreti netleşti! Yıl sonuna kadar 43 bin lira
Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.
- Dün Dün 18:42 İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yükselmeye devam ediyor
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi.
- Dün Dün 18:42 Son dakika haber: Fransa'da Adama Traore'nin ölümünde suçlanan jandarmalar siyahi genci gözaltına aldıkları için ödüllendirilmiş
Son dakika gündem haberine göre Fransa'da Temmuz 2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren Adama Traore'nin ölümünde suçlanan jandarmalara, siyahi genci gözaltına aldıkları için ödül verildiği ortaya çıktı.
- Dün Dün 17:23 Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un Laç şehrinde depremzedelere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşası süren konutlarda incelemelerde bulundu.
- Dün Dün 15:55 Güneydoğu Basını, 15 Temmuz'da Gaziantep'te buluştu
Gaziantep Basın Cemiyeti, 9 ilden gazeteci cemiyet ve derneklerini 15 Temmuz'da Gaziantep'te ağırladı.
- Dün Dün 15:47 Esnaf kefaletin yeni başkanı muhasebe müdürü oldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 adayın yarıştığı Alaşehir S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçimli olağan kongresinde başkanlığı kooperatifin muhasebe müdürü olan Fatih Çataldere açık farkla kazandı.
- Dün Dün 15:36 Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecekTürkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük: "Şu an 522 konutun neredeyse...
- Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük: "Şu an 522 konutun neredeyse yüzde 90'nın kaba inşaatı tamamlandı" Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç...
- Dün Dün 13:10 Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli yüzücü Merve Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final yüzmek istiyor.
- Dün Dün 13:10 Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yıl sonuna kadar yeniden...
- Dün Dün 12:59 Konut piyasasında canlanma, İstanbul'da yüksek kira artışı gözlemlendi
sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, kısıtlamaların etkisi altına giren konut piyasasında, salgına ilişkin önlemlerin genişletilmesi ile birlikte hem satılık hem...
- Dün Dün 12:16 Ünlü aktivist Chomsky: İslam Avrupa'nın bin yıllık korkusu
Ünlü yazar, dil bilimci, aktivist Prof. Dr. Avram Noam Chomsky, Avrupa ve Amerika'da son yıllarda yükselen İslamofobi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklama yaptı.
- Dün Dün 12:03 Irak'ta DEAŞ saldırıları neden artıyor?
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta elinde tuttuğu bölgelerin tamamının geri alınması üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgüt, Irak güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
- Dün Dün 11:49 Terör örgütü DEAŞ'ın Van sorumlusunun da aralarında bulunduğu 32 sanığa hapis istemi
Van'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında DEAŞ'ın sözde Van sorumlusu A.O'nun da bulunduğu 32 zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- Dün Dün 11:20 Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler buruk sevinç yaşıyor
Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine dönerken bir taraftan yıllardır görmedikleri aile ve yakınlarıyla bayram geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor, diğer taraftan devam eden savaş ve şiddetin endişesini taşıyor.
- Dün Dün 11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
Fenerbahçe'nin forvet transferinde yılın bombasını patlatmasına çok az kaldı. Vitor Pereira, eski öğrencisi olan Hulk'la bir görüşme yaptı ve olumlu yanıt aldı.
- Dün Dün 10:33 DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin soruşturmaların ikinci evresinde, Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı.
- Dün Dün 10:17 Yurtiçi Kargo'dan ABD ve Kanada gönderilerine yüzde 40 indirim
Yurtiçi Kargo, başlattığı "Amerika Kampanyası" ile ABD ve Kanada gönderilerini yüzde 40 indirimle taşıyacak.
- Dün Dün 10:15 Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49 arttı.
- Dün Dün 09:29 Amerika'ya indirimli kargo tarifesi
1 Temmuz'dan itibaren ABD ve Kanada gönderileri yüzde 40 indirimle taşınıyor.
- Dün Dün 08:39 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' yayımlandı
TİCARET Bakanlığı'nca Türkiye'nin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek yol haritası niteliğindeki 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayımlandığı belirtildi.
- Dün Dün 05:53 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Genelgesi
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin genelge yayımlayarak, eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" oluşturulduğunu duyurdu.
- Dün Dün 02:02 Fas ile İsrail, elektronik harp alanında işbirliği yapacak
Fas ve İsrail'in, elektronik harp alanında iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi.
- Dün Dün 00:06 Libya Başbakanı Dibeybe paralı askerler ve yabancı savaşçıların siyasi süreç için tehlike oluşturduğunu söyledi
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesinin siyasi süreç için gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
- 15.07.2021 15 Tem 23:42 KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
KİLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
- 15.07.2021 15 Tem 23:31 Fransa'da son 24 saatte 3 bin 617 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 617 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.
- 15.07.2021 15 Tem 22:58 Iğdır'da yıldırım isabet eden kişi öldü
Iğdır'da üzerine yıldırım düşen çiftçi hayatını kaybetti.
- 15.07.2021 15 Tem 22:24 BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'ten "ateşkes anlaşması çökebilir" uyarısı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, siyasi sürecin tıkanması durumunda Libya'daki ateşkes anlaşmasının çökebileceği uyarısında bulundu.
- 15.07.2021 15 Tem 22:09 Fury ile Wilder arasındaki üçüncü maçın tarihi belli oldu
Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına 9 Ekim'de çıkacak.
- 15.07.2021 15 Tem 21:24 İtalya'da son 24 saatte 2 bin 455 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 455 yeni vaka tespit edildi.
- 15.07.2021 15 Tem 20:24 Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Hariri, bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddetti
Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurma görevini iade eden Saad el-Hariri'nin kabinede bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddettiğini bildirdi.
- 15.07.2021 15 Tem 17:33 Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı
Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurdu.
- 15.07.2021 15 Tem 16:17 New York Fed imalat endeksi temmuzda rekor seviyeye yükseldi
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, temmuzda 43 değerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
- 15.07.2021 15 Tem 14:47 Malezya'da parlamento 26 Temmuz'da yeniden açılacak
KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun yeniden açılacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu duyurdu.
- 15.07.2021 15 Tem 13:00 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: "2016 yılında gerçekleştirmeye çalıştıkları aslında darbe ve yönetimi ele geçirme değil bir işgal girişimidir"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, "2016 yılında gerçekleştirmeye çalıştıkları aslında darbe ve yönetimi ele geçirme girişimi değil, bu bir işgal girişimidir.
- 15.07.2021 15 Tem 12:48 Covid-19 önlemlerini gevşeten altı ülkede neler oldu, salgının seyri nasıl değişti?
Türkiye dahil birçok ülke 1,5 yılı aşkın süredir farklı düzeylerde uygulanan pandemi kısıtlamalarını kaldırıyor.
- 15.07.2021 15 Tem 12:01 FETÖ'nün "mahrem imamı" örgütün itirafçılar üzerinde yaratmaya çalıştığı korku atmosferini anlattı (2)
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) eğitim camiasındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" olan "Hasan" kod adlı üyesi, "Çok daha önceden de itirafçı olabilirdim ama önüme bir korku atmosferi oluşturuldu.
- 15.07.2021 15 Tem 11:47 15 Temmuz ihaneti anlatıldı
Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, konferansta yaptığı konuşmada, "15 Temmuz darbe girişimi, güçlenen Türkiye'nin önünü kesme çabasıydı" dedi.
- 14.07.2021 14 Tem 22:44 Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu
Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu -Tokat'ta magandanın havaya sıktığı 10 kurşundan biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olmuştu.
- 14.07.2021 14 Tem 22:12 İtalya'da son 24 saatte 2 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 127 bin 831'e yükseldi.
- 14.07.2021 14 Tem 22:02 SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Meclisi Temmuz Ayı İkinci Oturumu, İstanbul'u ilgilendiren konular görüşülerek karara bağlandı.
- 14.07.2021 14 Tem 21:35 BAE: OPEC+ ile müzakereler devam ediyor; henüz bir anlaşmaya varılamadı
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Alt Yapı Bakanlığı, ülkesi ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "üretim kotası" konusunda anlaşmaya varıldığı söylentilerini yalanladı.
- 14.07.2021 14 Tem 20:18 Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Koronavirüs salgını süresinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasını içeren AK Parti ve MHP'nin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Bu kararın ardından sağlık çalışanları, İSPARK'lardan 2021 yılının sonuna kadar ücretsiz yararlanmaya başlayacak.
- 14.07.2021 14 Tem 19:55 Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn, Japonya'dan bir kutunun içinde nasıl kaçtığını anlattı
Nissan ve Renault şirketlerinin eski patronu Carlos Ghosn, Lübnan'a gizlice gidebilmek için ev hapsinden nasıl kaçtığına dair bazı detayları aylar sonra BBC'ye anlattı.
- 14.07.2021 14 Tem 19:41 Nazlıaka, 'YaşamHak'ı Samsun'da anlattı
Nazlıaka, 'YaşamHak'ı Samsun'da anlattı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve PM Üyesi Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla hayata geçen "YaşamHak" projesini tanıtmak için Samsun'da bir dizi program gerçekleştirdi.