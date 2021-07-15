Son Dakika Aralık Haberleri

02:15 Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

00:57 Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç kentinde inşa edilmekte olan 522 deprem konutunun şantiyesini ziyaret ederek, 7 ay içinde çalışmaların yüzde 80 ve konutların neredeyse yüzde 90'nın ise kaba inşaatının tamamlandığını...

00:49 İşten çıkarıldığı iddia edilen 69 kişi iş durdurma eylemi yaptı İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyenin iştirakine ait bir şirket tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 69 kişi eylem yaptı.

19:58 Son dakika haber: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği dava dosyası adli tıpa gönderilecek Edinilen son dakika haberine göre HES Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz'ın dava dosyası, mağdurun yaralanma sonucu herhangi bir uzuv kaybına (kalıcı hasar) uğrayıp...

19:07 Bedelli askerlik ücreti netleşti! Yıl sonuna kadar 43 bin lira Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

18:42 İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yükselmeye devam ediyor İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

18:42 Son dakika haber: Fransa'da Adama Traore'nin ölümünde suçlanan jandarmalar siyahi genci gözaltına aldıkları için ödüllendirilmiş Son dakika gündem haberine göre Fransa'da Temmuz 2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren Adama Traore'nin ölümünde suçlanan jandarmalara, siyahi genci gözaltına aldıkları için ödül verildiği ortaya çıktı.

17:23 Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan konutları inceledi Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un Laç şehrinde depremzedelere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşası süren konutlarda incelemelerde bulundu.

15:47 Esnaf kefaletin yeni başkanı muhasebe müdürü oldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 adayın yarıştığı Alaşehir S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçimli olağan kongresinde başkanlığı kooperatifin muhasebe müdürü olan Fatih Çataldere açık farkla kazandı.

15:36 Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecekTürkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük: "Şu an 522 konutun neredeyse... - Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük: "Şu an 522 konutun neredeyse yüzde 90'nın kaba inşaatı tamamlandı" Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç...

13:10 Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yıl sonuna kadar yeniden...

12:59 Konut piyasasında canlanma, İstanbul'da yüksek kira artışı gözlemlendi sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, kısıtlamaların etkisi altına giren konut piyasasında, salgına ilişkin önlemlerin genişletilmesi ile birlikte hem satılık hem...

12:16 Ünlü aktivist Chomsky: İslam Avrupa'nın bin yıllık korkusu Ünlü yazar, dil bilimci, aktivist Prof. Dr. Avram Noam Chomsky, Avrupa ve Amerika'da son yıllarda yükselen İslamofobi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklama yaptı.

12:03 Irak'ta DEAŞ saldırıları neden artıyor? Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta elinde tuttuğu bölgelerin tamamının geri alınması üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgüt, Irak güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

11:49 Terör örgütü DEAŞ'ın Van sorumlusunun da aralarında bulunduğu 32 sanığa hapis istemi Van'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında DEAŞ'ın sözde Van sorumlusu A.O'nun da bulunduğu 32 zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11:20 Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler buruk sevinç yaşıyor Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine dönerken bir taraftan yıllardır görmedikleri aile ve yakınlarıyla bayram geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor, diğer taraftan devam eden savaş ve şiddetin endişesini taşıyor.

11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Fenerbahçe'nin forvet transferinde yılın bombasını patlatmasına çok az kaldı. Vitor Pereira, eski öğrencisi olan Hulk'la bir görüşme yaptı ve olumlu yanıt aldı.

10:15 Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49 arttı.

09:29 Amerika'ya indirimli kargo tarifesi 1 Temmuz'dan itibaren ABD ve Kanada gönderileri yüzde 40 indirimle taşınıyor.

08:39 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' yayımlandı TİCARET Bakanlığı'nca Türkiye'nin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek yol haritası niteliğindeki 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayımlandığı belirtildi.

05:53 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Genelgesi Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin genelge yayımlayarak, eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" oluşturulduğunu duyurdu.

00:06 Libya Başbakanı Dibeybe paralı askerler ve yabancı savaşçıların siyasi süreç için tehlike oluşturduğunu söyledi Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesinin siyasi süreç için gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

23:42 KİLİS'TE '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ KİLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

22:24 BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'ten "ateşkes anlaşması çökebilir" uyarısı BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, siyasi sürecin tıkanması durumunda Libya'daki ateşkes anlaşmasının çökebileceği uyarısında bulundu.

22:09 Fury ile Wilder arasındaki üçüncü maçın tarihi belli oldu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına 9 Ekim'de çıkacak.

20:24 Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Hariri, bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddetti Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurma görevini iade eden Saad el-Hariri'nin kabinede bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddettiğini bildirdi.

17:33 Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurdu.

16:17 New York Fed imalat endeksi temmuzda rekor seviyeye yükseldi ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, temmuzda 43 değerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

14:47 Malezya'da parlamento 26 Temmuz'da yeniden açılacak KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun yeniden açılacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu duyurdu.

12:01 FETÖ'nün "mahrem imamı" örgütün itirafçılar üzerinde yaratmaya çalıştığı korku atmosferini anlattı (2) Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) eğitim camiasındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" olan "Hasan" kod adlı üyesi, "Çok daha önceden de itirafçı olabilirdim ama önüme bir korku atmosferi oluşturuldu.

11:47 15 Temmuz ihaneti anlatıldı Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, konferansta yaptığı konuşmada, "15 Temmuz darbe girişimi, güçlenen Türkiye'nin önünü kesme çabasıydı" dedi.

22:44 Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu -Tokat'ta magandanın havaya sıktığı 10 kurşundan biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olmuştu.

22:12 İtalya'da son 24 saatte 2 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 127 bin 831'e yükseldi.

22:02 SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Meclisi Temmuz Ayı İkinci Oturumu, İstanbul'u ilgilendiren konular görüşülerek karara bağlandı.

21:35 BAE: OPEC+ ile müzakereler devam ediyor; henüz bir anlaşmaya varılamadı ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Alt Yapı Bakanlığı, ülkesi ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "üretim kotası" konusunda anlaşmaya varıldığı söylentilerini yalanladı.

20:18 Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler Koronavirüs salgını süresinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasını içeren AK Parti ve MHP'nin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Bu kararın ardından sağlık çalışanları, İSPARK'lardan 2021 yılının sonuna kadar ücretsiz yararlanmaya başlayacak.

19:55 Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn, Japonya'dan bir kutunun içinde nasıl kaçtığını anlattı Nissan ve Renault şirketlerinin eski patronu Carlos Ghosn, Lübnan'a gizlice gidebilmek için ev hapsinden nasıl kaçtığına dair bazı detayları aylar sonra BBC'ye anlattı.