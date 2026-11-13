14 Kasım\'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı\'na 554 aday başvurdu

(ANKARA) - Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin, "Cumartesi düzenlenecek dördüncü uygulamaya 554 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 198 görevli yer alacak" dedi.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/4 İngilizce), 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde bu yıl dördüncü kez uygulanacak sınav, saat 13.45'te başlayacak. İki oturum ve dört bölümden oluşacak sınav için 16 adet e-sınav salonu kullanılacak. Sınav, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümleri şeklinde yapılacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sınav sonuçları 11 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olması öngörülüyor. Bununla birlikte bu sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye, son yıllarda eğitim ve ölçme-değerlendirme alanında attığı adımlarla uluslararası rekabette daha görünür hale gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda geliştirilen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, yalnızca bireylerin dil becerilerini ölçen bir araç olmanın ötesinde, ülkenin akademik ve mesleki hareketliliğine stratejik katkılar sunma potansiyeli taşımaktadır. Yerli ve dijital tabanlı İngilizce dört becerinin ölçümünü yapan bu sınav sisteminin varlığı, Türkiye'yi bölgesel bir ölçme-değerlendirme merkezi haline getirebilecek bir zemin oluşturmaktadır. Cumartesi düzenlenecek dördüncü uygulamaya 554 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 198 görevli yer alacak."