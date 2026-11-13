Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 21 yaşındaki Şifa Nur Yılmaz'ın evini terk etmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar şaşkınlık yarattı. Kızının bir kadın tarafından kandırıldığını öne süren anne, söz konusu kişinin kendisini "Şahmeran" olarak tanıttığını ve 800 yaşında olduğunu söylediğini iddia etti. Genç kızın ve suçlamaların odağındaki kadının canlı yayına bağlanmasıyla tartışma büyüdü.

KIZINI BULMAK İÇİN MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Şifa Nur Yılmaz'ın evden ayrılmasının ardından kendisinden haber alamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kızına ulaşmak isteyen anne Aynur Yılmaz, genç kızın Tuğba Deniz isimli bir kadın tarafından etki altına alındığını öne sürdü.

"BEN ŞAHMERAN'IM, 800 YAŞINDAYIM" DEMİŞ

Kızının 2025 yılının son aylarında Tuğba Deniz ile tanıştığını anlatan anne, kadının kendisini mitolojik bir varlık olan Şahmeran olarak tanıttığını iddia etti. Yaşadıklarını anlatan anne, "Çocuğuma değişik değişik fotoğraflar, yılan fotoğrafları göstermiş. 'Ben şahmeranım, 800 yaşındayım' demiş. Çocuğumu kandırmış" ifadelerini kullandı.

"KIZIM ROBOT GİBİYDİ, BENDEN KAÇIYORDU"

Kızının davranışlarının değiştiğini öne süren anne, yaşadığı endişeyi şu sözlerle anlattı: "Ben evden çıktıktan sonra eşyalarını almış gitmiş. Arıyoruz telefonlarına ulaşılamıyor. 2025’in son aylarında kızımın yayına Tuğba Deniz isimli bir kadın geldi. Çocuğuma değişik değişik fotoğraflar, yılan fotoğrafları göstermiş. ‘Ben şahmeranım, 800 yaşındayım’ demiş. Çocuğumu kandırmış. İki omzuna yılanlar koymuş. Kızım robot gibiydi, benden kaçıyordu. Sağı solu arayıp sağdan soldan para istemiş. Çocuğumu mahvetti, kandırdı. Çocuğumu bana versin, kim bilir kaç çocuk daha var elinde?"

GENÇ KIZ CANLI YAYINDA ANNESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Annesinin açıklamalarının ardından telefonla canlı yayına bağlanan Şifa Nur Yılmaz, hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Annesine seslenen genç kız, "Sen bu zamana kadar yaşattıklarını konuş, Tuğba ablamın mevzusunu sonra konuşuruz. Her konuşmanızda Tuğba abla diyorsunuz sıkıldım. Gel burada doğruları konuş. O bizim hiçbir şeyimiz olmuyor ki" dedi.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ KADIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Anne Aynur'un suçlamalarının odağındaki Tuğba Deniz de canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti. Genç kızın bir süredir evinde kaldığını doğrulayan Deniz, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Deniz, "Yanımda değil, kendisini aradım. Benim böyle şeylerle alakam yok, kendi başıma yaşayan bir kadınım. Sokakta kaldığı için yanıma gelebilirsin dedim, 1 haftadır evimde annesine de söyledim" ifadelerini kullandı.

BENZER BİR İDDİA DAHA GELDİ

Programda dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Canlı yayına bağlanan başka bir kadın, kardeşinin de Tuğba Deniz tarafından kendisini "Şahmeran" olarak tanıtarak kandırıldığını öne sürdü. Böylece aynı kişi hakkında ikinci bir iddia daha ortaya atıldı.

MÜGE ANLI'DAN ANNEYE TAVSİYE

Tarafların karşılıklı açıklamalarının ardından Müge Anlı, anne Aynur Yılmaz'a yetkili makamlara başvurmasını tavsiye etti. Anlı, "Kaymakamlığa git, ses kayıtlarını göster. Kızın sağlığına kavuşması için gerekli izinleri al hastaneye yatır" ifadelerini kullandı.

Programda dile getirilen suçlamalar iddia düzeyinde kalırken, Tuğba Deniz kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.