Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu

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Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
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11 yorum

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi hakkında cinsel istismar iddiasında bulunan eski yakın koruması Beşir Ömer Demir'e sert tepki gösterdi. "Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikayet etmedi?" diyen Sarıgül, eski korumasının 150 bin dolar aldığını öne sürerek "İnsanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı?" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki "kara para aklama", "cinsel istismar" ve "taciz" iddialarıyla ilgili gazeteci Cihan Saraç'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, suçlamaları reddetti. Dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisinin talep etmeyeceğini belirten Sarıgül, "Bunlar fasa fiso konular. Dokunulmazlığım kalkarsa benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül hakkında ortaya atılan iddialar ve dokunulmazlığının kaldırılması tartışmaları sürerken gazeteci Cihan Saraç, Lider Haber yayınında Sarıgül ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Saraç'ın aktardığına göre Sarıgül, hakkındaki suçlamaları reddederken dokunulmazlığının kaldırılması için herhangi bir girişimde bulunmayacağını söyledi. Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Ömer ve Emir Sarıgül'ün de adlarının geçtiği soruşturmada, söz konusu kişilerin tutuklandığı ve Emir Sarıgül'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği öne sürüldü.

"KAÇMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Gazeteci Cihan Saraç'ın "Ülkeden kaçacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, Türkiye'den ayrılma düşüncesinin bulunmadığını belirtti. Sarıgül, "Hayır. Kaçmayacağım, kaçmak gibi bir düşüncem yok. Erzincan'dayım, Erzincan'dan İstanbul'a geçiyorum" dedi. Hakkındaki cinsel taciz iddialarını da reddeden Sarıgül'ün, "Hiç kimseyle fiziksel bir temasım olmadı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

OĞLUNUN İDDİALARINI REDDETTİ

Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül tarafından dile getirildiği belirtilen iddiaları da kabul etmedi. "Oğlumun açıklamalarını tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum" diyen Sarıgül, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapacağını ifade etti.

"BUNLAR FASA FİSO KONULAR"

Dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaline ilişkin konuşan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Bu konulardan dokunulmazlığım kalkmaz. Bunlar fasa fiso konular. Dokunulmazlığım kalkarsa benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var. Televizyonlarda konuşulanlar var. Bunların altında kalmayacağım, gerekli cevabı vereceğim."

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI TALEP ETMEYECEĞİM"

Dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat talep edip etmeyeceği de sorulan Sarıgül, böyle bir girişimde bulunmayacağını açıkladı. Sarıgül, "Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Benim 32 yıldan beri dokunulmazlığım yoktu. Bunlar niye çıkmadı ortaya?" sözleriyle yanıt verdi.

ESKİ KORUMASININ İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Sarıgül, kendisi hakkında cinsel istismar iddiasında bulunduğu belirtilen eski yakın koruması Beşir Ömer Demir'in açıklamalarına da tepki gösterdi. Saraç'ın aktardığına göre Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Korumam terbiyesizlik yapmış. Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikayet etmedi? 150 bin dolar almış, insanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı? O gün beni şikâyet etmiyor da emniyet sıkıştırınca kalkıp bu işe girişiyor."

Okurların en beğendiği yorum

“madem yalan neden 150 bin dolar verdin diyen yok mu peki sarıgxt”

Tüm yorumlar (11)
Mustafa SarıgülMilletvekiliÖmer DemirErzincanPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (11)

  • stanciu george stanciu george:
    madem yalan neden 150 bin dolar verdin diyen yok mu peki sarıgxt 10 1 Yanıtla
  • Altan Urucu Altan Urucu:
    Kurtuluşun yok hesap vakti çok yakında, dokunulmazlık nasıl kalkarmış seyret 8 2
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Sn Sarıgül 1987 Yılı 1. MİT raporunda Türkücü Hülya Süer ile adın çıkmıştı o zamanda inkâr etmiştin o tarihten beri bırakmamışsın bel altı işleri ..)) 5 0
  • Özcan Demirbas Özcan Demirbas:
    Hacı sıkıştı yol açın?? 3 0 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    madem yalan neden 150 bin dolar verdin 3 0 Yanıtla
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