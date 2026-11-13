Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Haber Videosu

İstanbul merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin miraslarını ele geçirmek için kurulan dolandırıcılık düzeni ortaya çıkarıldı. Miras sahiplerine benzeyen kişileri "joker" olarak kullanan şüphelilerin, sahte pasaportlarla bankalardan para çektiği belirlendi. Operasyonda, aralarında 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukatın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Miras sahiplerine benzeyen kişileri "joker" olarak kullanan şüphelilerin, sahte pasaportlarla bankalardan para çektiği belirlendi. Operasyonda, aralarında 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukatın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte belge kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yurt dışında yaşamını yitiren veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef aldığı ortaya çıkarıldı.

MİRASÇISI OLMAYAN KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin özellikle mirasçısı bulunmayan kişilere ait dosyaları takip ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, miras hesaplarındaki paraları ele geçirmek amacıyla sahte belgeler hazırladığı belirlendi.

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

"JOKER" OLARAK KULLANDIKLARI KİŞİLERİ BANKAYA GÖNDERDİLER

Dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları da soruşturmayla ortaya çıktı. Şüphelilerin, miras sahipleriyle benzer fiziki özelliklere sahip kişileri "joker" olarak kullandığı belirlendi. Sahte pasaportlarla banka şubelerine giden bu kişilerin, miras hesaplarındaki paraları çektiği tespit edildi. Hesaplardan alınan paraların ise şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

19 AYRI SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKAT DA YAKALANDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin 19 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan eski bir avukat olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişinin dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan arandığı belirtildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkKırklareliOperasyonİstanbul3. SayfaTürkiyeBilecikGüncelŞebekeŞebekeBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha Milli yıldız Fransa maçında yok Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
BİM, kuruyemiş üreticisi Milhans Gıda’yı aldı: Devirde fon formülü BİM, kuruyemiş üreticisi Milhans Gıda'yı aldı: Devirde fon formülü
Nvidia’da Huang dönemi kapandı: Geçici CEO Kress çalışanlara ne dedi Nvidia'da Huang dönemi kapandı: Geçici CEO Kress çalışanlara ne dedi?
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
10:26
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
07:20
Altın fiyatlarında sert düşüş 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:16:28. #7.13#
SON DAKİKA: Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android