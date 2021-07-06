Son Dakika Kırklareli Haberleri

- Dün Dün 23:32 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 55 milyon 417 bin 608'e ulaştı.
- Dün Dün 23:13 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'yi hafta başından beri etkisi altına alan yağışlar daha da kuvvetleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 il için kuvvetli yarış uyarısı yapıldı.
- Dün Dün 22:06 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ÖZER, İlimizi ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ÖZER, İlimizi ziyaret etti.
- Dün Dün 21:54 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 160 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 160 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.
- Dün Dün 21:27 Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
- Dün Dün 21:17 Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 160'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- Dün Dün 20:45 Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi
- Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde ayçiçeği tarlasında tespit edilen 231 bin kök kenevir imha edildi.
- Dün Dün 16:56 Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli amatör lig ekiplerinden Düğüncübaşıspor Kulübü Başkanlığına Metin Oruç seçildi.
- Dün Dün 16:51 Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, lavanta distilasyon merkezini ziyaret etti.
- Dün Dün 12:33 Tekirdağ doğurganlık hızında 45'inci sırada
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre doğurganlık hızında Tekirdağ 1,65 ile en düşük iller arasında 45'inci sırada yer aldı.
- Dün Dün 12:05 KIRKLARELİ - Evde aşı uygulaması sürüyor
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla evde aşı uygulaması devam ediyor.
- Dün Dün 12:05 KIRKLARELİ - 231 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 231 bin kök Hint keneviri imha edildi.
- Dün Dün 11:42 Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 231 bin kök kenevir imha edildi.
- Dün Dün 11:31 Son dakika: Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay atandı
Gelen son dakika haberlerine göre Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürü olarak atandı.
- Dün Dün 11:07 Bazı Taşınmazların Satış İhalesi
T. C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIÖzelleştirme İdaresi BaşkanlığıYATIRIMCILARA DUYURUT. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.
- Dün Dün 09:41 Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanlığı Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne meslek lisesi kuracak
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) meslek lisesi kurulacağını belirtti.
- 06.07.2021 06 Tem 23:30 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 54 milyon 615 bin 260'a ulaştı.
- 06.07.2021 06 Tem 21:12 Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi
Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendiBAŞTA Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerini Araştırarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi.
- 06.07.2021 06 Tem 21:00 Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 299 oldu
Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 299 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.
- 06.07.2021 06 Tem 20:13 Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 37 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 299 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
- 06.07.2021 06 Tem 19:56 Türkiye'de 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
- 06.07.2021 06 Tem 19:10 Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
T. C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Birlik Meclis Kararı.
- 06.07.2021 06 Tem 17:13 CHP'de bir taciz skandalı da Kırklareli'nden
Belediyede çalışan 2 kadın personeli taciz ettiği iddia edilen Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- 06.07.2021 06 Tem 16:20 KIRKLARELİ - Trakya'da çiçeklenen "sarı gelin" farklı renk tonlarıyla büyülüyor
Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeğinin açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.
- 06.07.2021 06 Tem 16:11 Kırklareli'nde asayiş
Vize ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 06.07.2021 06 Tem 13:26 Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünce "Orfik Öğreti ve Trak Krallığı" konulu konferans düzenlendi.
- 06.07.2021 06 Tem 12:44 Son Dakika | Trakya'da vaka sayıları Kırklareli ve Tekirdağ'da düştü Edirne'de bir miktar yükseldi
Son dakika gündem haberine göre Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında Kırklareli ve Tekirdağ'daki düşüş devam ediyor, Edirne'deki vaka sayısı bir miktar yükseldi.
- 06.07.2021 06 Tem 12:43 Kırklareli'nde 19 yıl önce intihar süsü verilen cinayetin soruşturması yeniden başlatıldı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2002 yılında 5,5 aylık hamileyken intihar süsü verildiği iddia edilen ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen Sevil Akın'ın soruşturması yeniden başlatıldı.
- 06.07.2021 06 Tem 12:07 Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Delta Plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü, bunlardan biri İstanbul"
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta Plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü.
- 06.07.2021 06 Tem 10:48 Andon Andonov'dan Kesimoğlu'na ziyaret
Edirne Bulgaristan Başkonsolos Vekili Müsteşar Konsolos Andon Andonov, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.
- 06.07.2021 06 Tem 10:17 Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Marmara'yı esir alacak
Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi'nde 'süper hücre' uyarısı yaptı. Sabah ilk saatler itibarıyla İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış beklendiği öğrenildi.
- 06.07.2021 06 Tem 09:53 Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine denetim
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki lokanta ve gıda satış yerlerine denetim gerçekleştirildi.
- 06.07.2021 06 Tem 09:33 Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kofçaz Kaymakamlığı'na atanan Salih Kaya'yı makamında kabul etti.
- 06.07.2021 06 Tem 08:52 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K.
- 06.07.2021 06 Tem 08:52 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K.
- 05.07.2021 05 Tem 22:56 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 678 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 678 oldu SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini paylaştı.
- 05.07.2021 05 Tem 22:18 Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
- 05.07.2021 05 Tem 22:12 Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 678 de yeni vaka olduğunu açıkladı.
- 05.07.2021 05 Tem 21:40 Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 5 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 678 vaka tespit edilirken vefat sayısı tam 311 gün önceki seviyeye gerileyerek 35 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 735 olurken toplam 219 bin 737 test yapıldı.
- 05.07.2021 05 Tem 19:25 Kırklareli'nde 19 yıl önceki cinayetin izleri araştırılıyor
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 5,5 aylık hamileyken 2002'de evinde ölü bulunan Sevil Akın ile ilgili soruşturma yeniden başlatıldı.
- 05.07.2021 05 Tem 18:15 İstanbul'da ticareti yasak olan 12 hayvan ele geçirildi
Silivri'deki bir çiftlikte yapılan aramada ticareti yasak olan 3 adet alpaka, 2 adet rakun, 4 adet coati, 1 adet emo deve kuşu ve 2 adet sincap türü canlı ele geçirilirken, ilgili kişiye 17 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
- 05.07.2021 05 Tem 17:22 Son dakika haberleri! Kırklareli'nde buğday tarlasında yangın, 5 dönüm alan zarar gördü
Son dakika haber... Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 dönüm alan zarar gördü.
- 05.07.2021 05 Tem 16:47 Edirne'den kısa kısa
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.
- 05.07.2021 05 Tem 16:44 ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TBMM Başkanı Şentop ile bir araya geldi
Trakya Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile TBMM'nin İstanbul Ofisi'nde düzenlenen genel değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.
- 05.07.2021 05 Tem 16:04 Kırklareli'nde asayiş
Babaeski'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.
- 05.07.2021 05 Tem 14:52 Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Serkan Alışkan'ın (46) Edirne'deki baba ocağına ateş düştü.
- 05.07.2021 05 Tem 14:03 Kırklareli Valisi Bilgin asfalt sezon açılışı programına katıldı
Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.
- 05.07.2021 05 Tem 13:26 Trakya'da okullarda telafi eğitim programı başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı başladı.
- 05.07.2021 05 Tem 11:18 Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına sandığa gitme çağrısı
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, Bulgaristan'da gelecek ay yapılacak erken parlamento seçimi için çifte vatandaşlığı bulunanlara sandığa gitme çağrısında bulundu.
- 05.07.2021 05 Tem 11:01 Çatı arasında mahsur kalan baykuşun yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Kırklareli'nde bir apartmanın çatı arasında mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.