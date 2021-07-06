Son Dakika Kırklareli Haberleri

23:32 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 55 milyon 417 bin 608'e ulaştı.

23:13 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Türkiye'yi hafta başından beri etkisi altına alan yağışlar daha da kuvvetleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 il için kuvvetli yarış uyarısı yapıldı.

21:54 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 160 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 160 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.

21:17 Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 160'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

20:45 Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi - Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde ayçiçeği tarlasında tespit edilen 231 bin kök kenevir imha edildi.

16:56 Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli amatör lig ekiplerinden Düğüncübaşıspor Kulübü Başkanlığına Metin Oruç seçildi.

12:33 Tekirdağ doğurganlık hızında 45'inci sırada TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre doğurganlık hızında Tekirdağ 1,65 ile en düşük iller arasında 45'inci sırada yer aldı.

12:05 KIRKLARELİ - Evde aşı uygulaması sürüyor Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla evde aşı uygulaması devam ediyor.

11:42 Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 231 bin kök kenevir imha edildi.

11:07 Bazı Taşınmazların Satış İhalesi T. C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIÖzelleştirme İdaresi BaşkanlığıYATIRIMCILARA DUYURUT. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

23:30 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 54 milyon 615 bin 260'a ulaştı.

21:12 Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendiBAŞTA Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerini Araştırarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi.

20:13 Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 37 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 299 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

19:10 Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği T. C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Birlik Meclis Kararı.

17:13 CHP'de bir taciz skandalı da Kırklareli'nden Belediyede çalışan 2 kadın personeli taciz ettiği iddia edilen Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

16:11 Kırklareli'nde asayiş Vize ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13:26 Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünce "Orfik Öğreti ve Trak Krallığı" konulu konferans düzenlendi.

12:43 Kırklareli'nde 19 yıl önce intihar süsü verilen cinayetin soruşturması yeniden başlatıldı Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2002 yılında 5,5 aylık hamileyken intihar süsü verildiği iddia edilen ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen Sevil Akın'ın soruşturması yeniden başlatıldı.

10:48 Andon Andonov'dan Kesimoğlu'na ziyaret Edirne Bulgaristan Başkonsolos Vekili Müsteşar Konsolos Andon Andonov, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.

10:17 Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Marmara'yı esir alacak Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi'nde 'süper hücre' uyarısı yaptı. Sabah ilk saatler itibarıyla İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış beklendiği öğrenildi.

09:53 Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine denetim Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki lokanta ve gıda satış yerlerine denetim gerçekleştirildi.

09:33 Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kofçaz Kaymakamlığı'na atanan Salih Kaya'yı makamında kabul etti.

08:52 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K.

08:52 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K.

22:56 Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 678 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 678 oldu SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini paylaştı.

22:12 Son 24 saatte korona virüsten 35 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 678 de yeni vaka olduğunu açıkladı.

21:40 Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 5 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 678 vaka tespit edilirken vefat sayısı tam 311 gün önceki seviyeye gerileyerek 35 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 735 olurken toplam 219 bin 737 test yapıldı.

19:25 Kırklareli'nde 19 yıl önceki cinayetin izleri araştırılıyor Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 5,5 aylık hamileyken 2002'de evinde ölü bulunan Sevil Akın ile ilgili soruşturma yeniden başlatıldı.

18:15 İstanbul'da ticareti yasak olan 12 hayvan ele geçirildi Silivri'deki bir çiftlikte yapılan aramada ticareti yasak olan 3 adet alpaka, 2 adet rakun, 4 adet coati, 1 adet emo deve kuşu ve 2 adet sincap türü canlı ele geçirilirken, ilgili kişiye 17 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

16:47 Edirne'den kısa kısa CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

16:44 ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TBMM Başkanı Şentop ile bir araya geldi Trakya Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile TBMM'nin İstanbul Ofisi'nde düzenlenen genel değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

16:04 Kırklareli'nde asayiş Babaeski'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

14:52 Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Serkan Alışkan'ın (46) Edirne'deki baba ocağına ateş düştü.

13:26 Trakya'da okullarda telafi eğitim programı başladı Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı başladı.