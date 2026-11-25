Kırklareli Üniversitesince Pınarhisar ilçesinde "Zeytinyağında Kaliteyi Tanıma ve Doğru Tüketim Bilinci Atölyesi" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KLUSEM) Müdürü Doç. Dr. Erkan Taşdemir'in yürütücüsü olduğu ve Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce desteklenen proje kapsamında Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda eğitim programı düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Suzan Kantarcı Savaş tarafından verilen eğitimde, zeytinyağının besin değeri, çeşitleri, üretim süreçleri, kalite parametreleri, etiket okuryazarlığı, gıda güvenliği, sahtecilik ve tağşiş konuları ele alındı.

Katılımcılara ayrıca zeytinyağının duyusal değerlendirilmesi, doğru satın alma kriterleri, saklama koşulları ve bilinçli tüketim hakkında bilgi verildi.