Kolombiya'nın turistik kentlerinden Cartagena'da para nakil aracını hedef alan soygun girişimi rehine krizine dönüştü. Bir süpermarkette müşteri ve çalışanlardan oluşan 30 kişiyi rehin alan silahlı saldırganlar, ülkeyi alarma geçirdi. Rehinelerden 10'u serbest bırakılırken, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ve Savunma Bakanı Jorge Mora operasyonu yönetmek üzere kente gitti.

SOYGUN GİRİŞİMİ REHİNE KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinin La Castellana Mahallesi'nde 24 Kasım'da meydana gelen olayda, para nakil aracını hedef alan soygun girişiminin ardından Éxito zincirine ait bir süpermarkette 30 kişi rehin alındı. Güvenlik güçleri, rehinelerin kurtarılması için geniş çaplı operasyon başlattı.

10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kolombiya Ulusal Polisi, rehin alınan 30 kişiden 10'unun serbest bırakıldığını ve sağlık kontrollerinin yapılması için yetkililere teslim edildiğini açıkladı. Serbest bırakılanlar arasında yaşlı kadınların da bulunduğu öğrenildi. İlk açıklamalara göre yaklaşık 20 kişinin süpermarkette tutulmaya devam ettiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI KENTE GİTTİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Savunma Bakanı Jorge Mora ile birlikte Cartagena'ya giderek operasyonun yürütüldüğü komuta merkezine geçti. Cartagena Belediye Başkanı Dumek Turbay'ın da katıldığı çalışmalarda, rehinelerin güvenli şekilde kurtarılması için polis ve askeri birlikler arasında koordinasyon sağlandı.

TERÖR BAĞLANTISI BULUNMADIĞINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı De la Espriella, olayın bir terör eylemi olmadığını, soygun girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaşanan bir rehine krizi olduğunu belirtti. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, rehinelerin sağ salim kurtarılmasını hedeflediklerini ifade etti.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AKSADI

Rehine krizi nedeniyle Cartagena'daki Rafael Núñez Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen uçak inişleri geçici olarak durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirin daha sonra kaldırıldığı ve havalimanındaki operasyonların normale döndüğü bildirildi.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Süpermarkette yakınları bulunan aileler bölgeye akın ederken, saatler süren kriz kentte büyük endişeye neden oldu. AFP'ye konuşan ve oğlundan haber alamadığını söyleyen bir baba, oğlunun süpermarkette çalıştığını ve rehin alınmış olabileceğini belirtti. Süpermarket zinciri Grupo Éxito ise önceliklerinin müşteri ve çalışanların can güvenliği olduğunu açıkladı.