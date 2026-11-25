ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde akaryakıt yüklü tanker, otoyolda devrilerek alev aldı. Tankerin sürücüsü hayatını kaybederken, alevlerin yükseldiği otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

YAKLAŞIK BİR SAAT BOYUNCA YANDI

Kaza, yerel saatle 14.00 sıralarında Eastex Otoyolu'nun 610 North Loop bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Devrilen tankerden yola sızan yakıtın tutuşmasıyla araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangın yaklaşık bir saat boyunca devam ederken tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

YANINDAKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sırasında tankerin hemen yanında bulunan cipin sürücüsü, olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle otoyolun her iki yönü de ulaşıma kapatıldı.

KÖPRÜNÜN DAYANIKLILIĞI İNCELENİYOR

Ekipler, yoğun ısıya maruz kalan üst geçitte yapısal hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için inceleme başlattı. Üst geçidin güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar kapalı kalacağı belirtildi.