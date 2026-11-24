Bir dönem podyumlarda birlikte boy gösteren Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı, ALS hastalığıyla mücadele eden eski model Murat Mısırlı'nın evinde bir araya geldi.

YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Atilla Saral'ın "Can arkadaşlar" notuyla takipçileriyle paylaştığı fotoğraflarda, Mısırlı'nın etrafında toplanan dostlarının birbirlerine sarılarak objektif karşısına geçtiği görüldü. Buluşmadan kameralara samimi görüntüler yansıdı.

7 YILDIR ALS İLE MÜCADELE EDİYOR

Modellik kariyeriyle bir dönem adından sıkça söz ettiren Murat Mısırlı'ya 7 yıl önce, kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen ALS hastalığı teşhisi konuldu. Mısırlı, o tarihten bu yana hastalıkla mücadelesini sürdürüyor.

MURAT MISIRLI KİMDİR?

1968 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Murat Mısırlı, modellik kariyerinden önce profesyonel olarak sporla ilgilendi. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldığı yıllarda keşfedilen Mısırlı, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin tanınan modelleri arasına girdi. Mısırlı, kariyeri boyunca Türkiye'yi 30 farklı ülkede temsil etti.