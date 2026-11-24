Emre Belözoğlu da İsmail Kartal'la aynı fikirde buluştu: Fenerbahçe'de ayrılıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'ın da kadroda düşünmediği Dorgeles Nene'yi gözden çıkardı.
Kocaelispor beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması için düğmeye basıldı.
İSMAİL KARTAL'IN ARDINDAN O DA GÖZDEN ÇIKARDI
Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de daha önce İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Dorgeles Nene için Emre Belözoğlu'ndan da aynı karar çıktı. Belözoğlu'nun Malili futbolcuyu gözden çıkardığı ve oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi.
U23 KONTENJANI İÇİN YER AÇILACAK
Yönetimin ve teknik heyetin, ara transfer döneminde yapılacak 23 yaş altıyabancı takviyeleri için kadroda bir veya iki pozisyonu boşaltmayı hedeflediği, Nene ile yolların ayrılmasının bu planlamanın bir parçası olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maçta şans bulan Dorgeles Nene, sahada kaldığı süre boyunca takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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