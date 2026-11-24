Ermenek'te 3 gündür kayıp Mehmet Ali Göksu ölü bulundu, arkadaşı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Ermenek ilçesinde arkadaşıyla gezmeye giden 37 yaşındaki Mehmet Ali Göksu, araçlarının çamura saplanması üzerine yardım çağırmak için bölgeden ayrıldıktan sonra kayboldu. Üç gündür devam eden arama çalışmalarında Göksu'nun cansız bedeni, baraj gövdesinin önündeki su birikintisinde yosunların altında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken kayıp ihbarında bulunan arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya giden ve 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Ali Göksu, ölü olarak bulundu.
CANSIZ BEDENİ YOSUNLARIN ALTINDAN ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Göksu, pazar günü saat 16.00 sıralarında arkadaşı M.K. ile birlikte Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada araçlarının çamura saplanması üzerine Ali Göksu (37), yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı. Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Pazar gününden bu yana dağlık ve ormanlık alanda sürdürülen arama çalışmalarında Göksu'ya ulaşılamadı.
Bugün arama çalışmalarına katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ekibi, Göksu'nun cansız bedenine baraj gövdesinin önünde bulunan su birikintisinde, yosunların altında ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Göksu'nun cansız bedeni Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, Mehmet Ali Göksu'nun birlikte gezmeye gittiği arkadaşı M.K.'nın ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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