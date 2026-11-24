Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Türkiye'de bulunduğunu ve Galatasaray'ın bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmayı statta takip etmeyi planladığını belirtti.

GALATASARAY YÖNETİMİYLE GÖRÜŞEBİLİR

Batrakov ile bir görüşme ayarladığını da açıklayan Kuzmichev, yeni sözleşme konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Rus futbolcunun menajeri, "Olası sözleşme görüşmeleri ve yeni bir serbest kalma maddesi konusunda henüz yorum yapmıyoruz" dedi. Kuzmichev, "Ancak kulüp yönetimiyle bir görüşme mümkün" ifadeleriyle olası görüşmenin sinyalini verdi.

SERBEST KALMA BEDELİ 70 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Daha önce ortaya atılan iddialarda Galatasaray'ın Aleksey Batrakov'un sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euroya çıkarmayı planladığı öne sürülmüştü.

14 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunan Aleksey Batrakov, bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada 897 dakika süre aldı. Rus futbolcu, söz konusu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.