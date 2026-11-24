İstanbul Sultanbeyli'de zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde halk sağlığını tehdit eden görüntüler ortaya çıktı. Bir işletmede üretim alanını inceleyen zabıta memurunun işçiye yönelttiği "Bu ekmeği eve götürüp çoluk çocuğuna gönül rahatlığıyla yediriyor musun?" sorusuna aldığı yanıt ise şaşkınlık yarattı. İşçinin "Valla yediriyorum" demesi üzerine zabıta memuru, "Burayı mühürletelim" talimatı verdi.

FIRINLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda halk sağlığının korunması amacıyla denetim yaptı. Üretim alanlarını inceleyen ekipler, bazı işletmelerde hijyen kurallarına aykırı görüntülerle karşılaştı.

"ÇOLUK ÇOCUĞUNA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YEDİRİYOR MUSUN?"

Denetim sırasında bir işletmede çalışan işçiye seslenen zabıta memuru, "Bu ekmeği eve götürüp çoluk çocuğuna gönül rahatlığıyla yediriyor musun?" diye sordu. İşçinin "Valla yediriyorum" yanıtı vermesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen zabıta memuru, yanındaki ekip arkadaşlarına dönerek "Burayı mühürletelim" talimatını verdi.