Zabıtanın sorusu denetime damga vurdu: Hemen mühürlüyoruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanbeyli'de zabıta ekiplerinin fırın denetiminde hijyen kurallarına aykırı görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde çalışanlardan birine "Bu ekmeği çoluk çocuğuna yediriyor musun?" diye soran zabıta, aldığı "Valla yediriyorum" yanıtı üzerine işletmenin mühürlenmesi talimatını verdi.
İstanbul Sultanbeyli'de zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde halk sağlığını tehdit eden görüntüler ortaya çıktı. Bir işletmede üretim alanını inceleyen zabıta memurunun işçiye yönelttiği "Bu ekmeği eve götürüp çoluk çocuğuna gönül rahatlığıyla yediriyor musun?" sorusuna aldığı yanıt ise şaşkınlık yarattı. İşçinin "Valla yediriyorum" demesi üzerine zabıta memuru, "Burayı mühürletelim" talimatı verdi.
FIRINLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda halk sağlığının korunması amacıyla denetim yaptı. Üretim alanlarını inceleyen ekipler, bazı işletmelerde hijyen kurallarına aykırı görüntülerle karşılaştı.
"ÇOLUK ÇOCUĞUNA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YEDİRİYOR MUSUN?"
Denetim sırasında bir işletmede çalışan işçiye seslenen zabıta memuru, "Bu ekmeği eve götürüp çoluk çocuğuna gönül rahatlığıyla yediriyor musun?" diye sordu. İşçinin "Valla yediriyorum" yanıtı vermesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen zabıta memuru, yanındaki ekip arkadaşlarına dönerek "Burayı mühürletelim" talimatını verdi.
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