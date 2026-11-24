İş insanı Uğur Akkuş'un avukatı Elif Hevadpal, Uğur Akkuş ile Ebru Şallı arasındaki boşanma davasının halen devam ettiğini ve tarafların boşanmasının henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

Tarafların boşandığı yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Avukat Elif Hevadpal, iş insanı Uğur Akkuş ile Ebru Şallı arasında 2024 yılında başlayan ve halen devam eden boşanma sürecinde Akkuş tarafının ayrıca evlilik sürecindeki bazı mali işlemlere ilişkin hukuki yollarla alacak talebinde bulunulduğunu açıkladı.

500 MİLYON TL'LİK ALACAK İÇİN HACİZ

Akkuş'un avukatı Elif Hevadpal, "Evlilik sürecinde Ebru Şallı'nın edindiği bazı taşınmazlar için borç olarak verildiği iddiasıyla paraların geri ödenmesi adına hukuki süreç başlatıldı. Bu kapsamda yaklaşık 500 milyon TL tutarında alacak talebiyle hukuki yollara başvuruldu ve söz konusu alacağın tahsiline yönelik icra işlemleri başlatıldı. İcra dosyası kapsamında Ebru Şallı'nın ikametlerinde haciz memurları tarafından haciz işlemleri gerçekleştirildi." dedi.

200 MİLYON TL TAZMİNAT DA İSTENİYOR

İcra dosyası kapsamında haciz süreçlerinin ve ayrıca çekişmeli boşanma davasının da devam ettiğini belirten Hevadpal, "Taraflar arasındaki mali uyuşmazlığın yanı sıra ayrıca çekişmeli boşanma davası da devam ediyor. Uğur Akkuş'un açmış olduğu çekişmeli boşanma davası kapsamında da 100 milyon TL maddi ve 100 milyon TL manevi olmak üzere toplam 200 milyon TL tazminat talebi ile ayrıca sürece devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.