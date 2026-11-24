Fon soruşturması kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

CEZAEVİNDE BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ

Kaya'nın 18 Kasım'da cezaevinde baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Hastanede yapılan tıbbi müdahalenin ardından Kaya'nın yeniden cezaevine götürüldüğü ifade edilmişti.

6 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 6 Kasım'da tutuklanmıştı. Kaya'ya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları yöneltilmişti.

SPK RAPORU SORUŞTURMA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine ilişkin kamuya açıklanmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından rapor hazırlandığı belirtilmişti. Söz konusu rapor doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

TERA GRUBU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Sevk yazısında Kaya'nın, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile önceden tanıştığı ve yatırım sürecinde görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiği kaydedilmişti. Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğü ve grup bünyesinde yatırım hesabı açtığı belirtilmişti.

TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE HİSSELERİNİ SATMIŞ

Kaya'nın Nisan 2026'da satın aldığı Özata Denizcilik hisselerini, fonlara ilişkin tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün önce elden çıkardığı tespit edilmişti. Hisselerin piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı belirtilmişti.

PARA İKİ GÜN BEKLENMEDEN HESABINA YATIRILMIŞ

Savcılık yazısında, normal şartlarda hisse satışından elde edilen tutarın iki iş günü sonra hesaba geçmesi gerekirken Kaya'nın hisselerinin virman yoluyla devredilmesi sayesinde paranın aynı gün hesabına aktarıldığına dikkat çekilmişti.

SAVCILIK, TASFİYE KARARINI ÖNCEDEN BİLDİĞİNİ DEĞERLENDİRMİŞTİ

Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle iletişim halinde olmasını, ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesini ve hisselerini tasfiye kararından bir gün önce elden çıkarmasını dikkate alarak, tasfiye kararını önceden bildiği yönünde değerlendirmede bulunmuştu. Kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve delil karartma ihtimali gerekçeleriyle Kaya'nın tutuklanması talep edilmişti.

160 MİLYON TL'LİK YATIRIMDAN 2,2 MİLYAR TL KAZANÇ

Soruşturmanın odağında Özata Denizcilik hisselerindeki işlemler ve fonların tasfiye süreciyle bağlantılı olduğu ileri sürülen yatırım hareketleri yer alıyordu. Kaya'nın söz konusu hisselere 160 milyon TL yatırdığı ve beş ayda yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç elde ettiği basına yansımıştı.