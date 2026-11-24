İstanbul'da eylül ayından bu yana süren fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

5 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Gözaltına alınanlardan biri daha önce savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

SORUŞTURMA EYLÜL AYINDA GÜNDEME GELDİ

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Pusula Portföy, 15 Eylül'de katılma payı ödemelerinde temerrüde düştüğünü açıklamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise 17 Eylül'de Pusula, Tera ve bağlı şirketlere ait 131 fonu tasfiyeye almıştı.

İLK TUTUKLAMALAR TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİNE

Soruşturmanın ilk aşamasında 19 Eylül'de gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada 214 gerçek ve tüzel kişinin şüpheli çıkış yaptığını öne sürmüş, haksız kazanç tutarını 187,6 milyar lira olarak açıklamıştı.

ESKİ BAKAN VE SPK YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun 3 Kasım'da "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklandı. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ise 5 Kasım'da "suç örgütüne üye olmak" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 7 Kasım'da eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 136'YA ULAŞMIŞTI

17 Kasım'da adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı 17 Kasım itibarıyla 136'ya yükselmişti. 19 Kasım'da adliyeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.