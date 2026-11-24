Defne Samyeli kızlarıyla poz verdi! Görenler dönüp bir daha baktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu ile verdiği son poza beğeni ve övgü dolu yorumlar yağdı.
Güzelliği ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bu kez kızları Deren Talu ve Derin Talu ile verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Anne ve kızlarının birlikte kamera karşısına geçtiği kare, kısa sürede büyük ilgi gördü.
KIZLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Mimar Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin adında iki kızı bulunan Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte verdiği son pozla adından söz ettirdi. Üçlünün güzelliği ve fit görünümü dikkat çekti.
ANNE VE KIZLARINA ÖVGÜ YAĞDI
Samyeli ve kızlarının birlikte verdiği poz, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Anne ve kızlarına "Harika kızlar", "Genetik aktarım şahane", " Türkiye'nin güzellik ortalamasını yükselten kızlar" gibi yorumlar yapıldı.
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