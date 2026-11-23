Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Amedspor'da, müsabaka sırasında tribünde kaydedilen görüntüler büyük panik yarattı.

TRİBÜNLERDE KORKUTAN ANLAR

Karşılaşma boyunca takımlarına coşkuyla destek veren yeşil-kırmızılı taraftarların hep birlikte zıpladığı anlarda, tribün basamaklarının şiddetle sallandığı ve zemin ile temasının kesildiği görüldü.

TARAFTARLARDAN ÖNLEM ÇAĞRISI

Kısa sürede gündem olan ve birçok kez paylaşılan görüntüler için çökme riskine karşı önlem alınması çağrısında bulunuldu. Stadyum güvenliğini tartışmaya açan bu tehlikeli durumun ardından taraftarlar, gelecek maçlarda benzer bir risk yaşanmaması adına yetkililerin stadyumda acilen teknik inceleme başlatmasını talep etti.