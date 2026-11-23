Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sergilediği performans ve takımdaki geleceği sıkça tartışma konusu olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

SPORTING'TEN KEREM'E KANCA

Portekiz basınında yer alan iddialara göre; Sarı-lacivertli ekipteki kariyeri belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki kanat oyuncusuna, Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting'in talip olduğu öne sürüldü. Daha önce Portekiz Ligi'nde Benfica forması giyerek ülkeye kısa sürede uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, bu kez ezeli rakip Sporting'in radarına girdi. Hücum hattını hızı ve skor katkısı yüksek bir isimle güçlendirmek isteyen Lizbon temsilcisinin, ligi yakından tanıyan milli futbolcuyu devre arası transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.

RESMİ TEKLİF MASADA

Haberde, Sporting yönetiminin ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı. Portekiz ekibinin, hem oyuncunun şartlarını hem de sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisini öğrenmek adına ocak ayında resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun, kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına dek devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu maçlarda 1 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.