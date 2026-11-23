Erman Toroğlu, Reha Muhtar hakkında yıllar sonra sessizliğini bozdu. Ünlü yorumcunun merhum gazeteci için kullandığı ağır ifadeler, televizyon dünyasının eski tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

"ÖLDÜ AMA KÖTÜ İNSANDI"

Bir programa konuk olan Erman Toroğlu, gazeteci Reha Muhtar hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. Muhtar'la hiçbir zaman program yapmak istemediğini belirten Toroğlu, önce "Allah rahmet eylesin." diyerek sözlerine başladı, ardından sert ifadeler kullandı. Toroğlu, merhum gazeteci hakkında "öldü ama kötü insandı." derken sözlerini bununla sınırlı tutmadı. Ünlü yorumcu, Muhtar için "İnsan değildi, onu söyleyeyim." ifadesini kullandı. Bu sözlerinin yalnızca kendi düşüncesi olmadığını da ileri süren Toroğlu, "Bunu ben demiyorum, herkes söylüyor." dedi. Bazı konularda düşüncelerini açıkça dile getirdiğini belirten eski hakem, "Bazı şeylerde öyle fazla kıvırtmam, iyiydi gitti demem." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

15 YIL ÖNCE CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Erman Toroğlu ile Reha Muhtar'ın geçmişteki televizyon birlikteliği de oldukça olaylıydı. İki isim, 2011 yılında Kanaltürk ekranlarında yayımlanan Son Kale programında Ahmet Çakar ve Ercan Saatçi ile aynı masada buluşmuştu. Reha Muhtar'ın moderatörlüğünü yaptığı programda yaşanan tartışmalar, bir süre sonra kontrolden çıkmıştı. Özellikle Bülent Uygun'un telefonla yayına bağlandığı bölümde Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın söz almak istemesi, Muhtar ile yorumcular arasındaki gerilimi artırmıştı.

Türk televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden Reha Muhtar, 3 Haziran 2026'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmişti.