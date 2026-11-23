İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görüldükten sonra izini kaybettiren aslanı arama çalışmaları sürerken, Irak'tan dikkat çeken bir destek geldi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde küçük yaşlarda başlayan vahşi hayvanlara ilgisini 14 yıldır Irak'ın Duhok kentinde sürdüren iş adamı Ahmet Akbey, beslediği 14 aslanla edindiği deneyim doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dün akşam kendisinin de bölgede olduğunu belirten Akbey, aslanın gerçekten görülmüş olması halinde bulunmasının zor olmayacağını savundu.

"SAAT 13.00 GİBİ TEKRAR ORTAYA ÇIKAR"

Aslanın korktuğu için saklanmış olabileceğini belirten Akbey, hayvanın yeniden ortaya çıkabileceği saate ilişkin tahminde bulundu.

Akbey, "Şu an mutlaka bir yerde saklanıyor. Tedirgin olmuştur. Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur" ifadelerini kullandı.

"TERMAL KAMERA BAZEN YANILTABİLİR"

Arama çalışmalarında kullanılan termal kameralarla ilgili de konuşan Akbey, görüntülerin başka hayvanlarla karıştırılabileceğini söyledi.

"Termal kamera bazen yanıltabilir. Yavru köpek, kedi olabilir. Onu tespit etmek çok zor olur. Bunu da sahada fazla tedirgin etmeden çalışma yapılıp bulunabilir" diyen Akbey, aslanın sakin bir ortamda aranmasının önemine işaret etti.

"DESTEK AMAÇLI ORAYA DOĞRU GİDİYORUM"

Aslanın uygun koşullarda uyuşturucu tabancayla etkisiz hale getirilebileceğini belirten Akbey, yakalanmasının ardından hayvanat bahçesine veya yetkililerin belirleyeceği güvenli bir alana götürülebileceğini ifade etti.

Akbey, "Bulup hayvanat bahçesi veya milli parkların belirlediği yere götürülür. Arkadaşlara nasıl faydam olur diye destek amaçlı oraya doğru gidiyorum" dedi.